Каряка: «У «Амкара» проблем хватает из-за травмированных игроков»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка оценил шансы на победу своей команды в предстоящем матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

– Чувствуется ли еще усталость после нескольких тяжелых матчей подряд?

– Если на тренировке во вторник у ребят еще чувствовалась усталость, то в среду уже все были полны эмоций. Поэтому можно сказать, что подготовка к «Динамо» идет в штатном режиме.

– Как обстоят дела с травмированными? Вылечились ли те, кто был раньше не готов? Появились ли новые?

– В этом вопросе дела обстоят хуже, чем раньше: Бутко до сих пор тренируется индивидуально, к нему добавился Занев. Также индивидуально тренируются Салугин и Черенчиков. Кроме того, из-за перебора желтых карточек игру пропустит Белоруков, поэтому у нас проблем хватает. Но у нас есть, кому выйти на поле.

– Учитывая ситуацию с травмированными и то, что «Амкар» играет в гостях как оцените наши шансы в игре с прямым конкурентом?

– Считаю, что шансы 50 на 50, а повлияет на игру то, кто будет меньше допускать ошибки и кому повезет. Обеим командам нужны очки и игра в любом случае будет очень сложная.