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    Каряка стал тренером «Родины»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ «Родина».

    «Тренерскую карьеру Андрей Константинович начал в 2015 году в должности старшего тренера пермского «Амкара». В «Родине» будет специализироваться на работе с линией полузащиты, в частности при построении и завершении позиционных атак.

    От имени клуба желаем реализовать творческий потенциал и передать свое мастерство и опыт нашим игрокам. Пушечные удары по девяткам с дальней дистанции, коими Каряка славился в бытность игрока, нам как нельзя кстати», – написала пресс-служба «Родины».

    • Помимо РПЛ, Каряка играл в Украине и Португалии.
    • Игровую карьеру он завершил в 2014 году.
    • «Родина» в своей группе ПФЛ идет 8-й.

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    Источник: официальный сайт «Родины»

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