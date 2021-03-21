Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каряка стал тренером «Родины»

21 марта 2021, 15:55

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ «Родина».

«Тренерскую карьеру Андрей Константинович начал в 2015 году в должности старшего тренера пермского «Амкара». В «Родине» будет специализироваться на работе с линией полузащиты, в частности при построении и завершении позиционных атак.

От имени клуба желаем реализовать творческий потенциал и передать свое мастерство и опыт нашим игрокам. Пушечные удары по девяткам с дальней дистанции, коими Каряка славился в бытность игрока, нам как нельзя кстати», – написала пресс-служба «Родины».

  • Помимо РПЛ, Каряка играл в Украине и Португалии.
  • Игровую карьеру он завершил в 2014 году.
  • «Родина» в своей группе ПФЛ идет 8-й.

Источник: официальный сайт «Родины»
Россия. ПФЛ. Группа 2 Родина Каряка Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
ВидеоЗаболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
15:45
4
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
6
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
13
Все новости
Все новости
ФотоИгрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
ФотоТарханов получил новое назначение
28 июля
1
ФотоКлуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Фото«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
10 июля
ВидеоФанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
Фото«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
ФотоЛучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
28 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Видео16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
ВидеоРоссийский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге
11 мая
3
ВидеоСпасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
17 апреля
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
17
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
20 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+