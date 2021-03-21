Каряка стал тренером «Родины»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ «Родина».

«Тренерскую карьеру Андрей Константинович начал в 2015 году в должности старшего тренера пермского «Амкара». В «Родине» будет специализироваться на работе с линией полузащиты, в частности при построении и завершении позиционных атак.

От имени клуба желаем реализовать творческий потенциал и передать свое мастерство и опыт нашим игрокам. Пушечные удары по девяткам с дальней дистанции, коими Каряка славился в бытность игрока, нам как нельзя кстати», – написала пресс-служба «Родины».