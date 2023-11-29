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    • В РФС подтвердили назначение Мостового сборную Пути РПЛ Кубка России

    В РФС подтвердили назначение Мостового сборную Пути РПЛ Кубка России

    Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин рассказал, почему Сергей Овчинников и Александр Мостовой были выбраны в качестве тренеров сборной Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России.

    «Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких «учеников» элитной группы нашей Академии. Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмет к себе в тренерский штаб Александра Мостового и еще одного звeздного ученика. Кто станет третьим – пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов», – сказал Терешин.

    • Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.
    • В мероприятии примут участие игроки команд Пути РПЛ, Пути регионов и медиакоманд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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