«Минута чистого наслаждения». РПЛ поздравила Каряку с днем рождения нарезкой его голов со штрафных

Бывшему игроку сборной России Андрею Каряке исполнилось 44 года. РПЛ по этому случаю подготовила нарезку голов именинника со штрафных.

«Каждый его гол со штрафного – настоящий шедевр. Это видео – минута чистого наслаждения», – написала лига.

Сейчас Каряка тренирует «Торпедо».

За сборную России игрок провел 27 матчей, забил 6 голов (2001-2005 годы).

Главное достижение в карьере Каряки – Суперкубок Португалии с «Бенфикой» (2005 год).

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