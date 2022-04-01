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  • «Минута чистого наслаждения». РПЛ поздравила Каряку с днем рождения нарезкой его голов со штрафных

«Минута чистого наслаждения». РПЛ поздравила Каряку с днем рождения нарезкой его голов со штрафных

1 апреля 2022, 22:11
5

Бывшему игроку сборной России Андрею Каряке исполнилось 44 года. РПЛ по этому случаю подготовила нарезку голов именинника со штрафных.

«Каждый его гол со штрафного – настоящий шедевр. Это видео – минута чистого наслаждения», – написала лига.

  • Сейчас Каряка тренирует «Торпедо».
  • За сборную России игрок провел 27 матчей, забил 6 голов (2001-2005 годы).
  • Главное достижение в карьере Каряки – Суперкубок Португалии с «Бенфикой» (2005 год).

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Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Каряка Андрей
Комментарии (5)
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basil2591
1648848919
... 44!!!??? Эт что же, юбилей??? Или кому то делать неhер?
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Из Твери Леха
1648849782
Классно исполнял. Сейчас в нашей лиге вообще никто не умеет штрафные бить. Последний, наверное, кто это делал нормально до поры до времени - Дзагоев.
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Medved2468
1648851216
Да, Андрюшины штрафные - это было что-то! Помню отчётливо матч со Спартаком, смотрел на стадионе, два штрафных из которого присутствуют в этой нарезке. С Днём Рождения, Наша Самарская Легенда!!!
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