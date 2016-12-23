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  • Каряка: «Когда Куман ушел из «Бенфики» – команда выдохнула»

Каряка: «Когда Куман ушел из «Бенфики» – команда выдохнула»

23 декабря 2016, 08:32
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Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка вспомнил свой опыт выступления в португальском чемпионате, где он играл с 2005 по 2007 год за лиссабонскую «Бенфику».

«Плохо мне стало уже на первых тренировках в Португалии. Это шутка, конечно. Но нагрузки у Рональда Кумана были страшнее, чем в киевском ЦСКА. Я же приехал в Португалию в середине сезона РФПЛ и думал, что отлично физически готов, но Куман доказал обратное. До сих пор помню два занятия с «фартлеками» в день. Это такое интервальное упражнение, когда ты чередуешь рывки со спокойным бегом. Причем ускоряешься на полную по 200, 300, 400 метров, а в перерывах прыгаешь, отжимаешься. Первые дни на сборах в «Бенфике» я просто приходил в номер, ложился на кровать и вырубался. Но особой легкости у команды не было. Все победы в чемпионате были вымученными – то 2:1, то 1:0. Мы заняли только третье место в лиге, через год Куман ушел, и команда реально выдохнула.

Почему Куман редко давал играть? Во-первых, меня приглашал другой тренер, но произошла смена, и с Куманом в клубе мы появились примерно в одно время. Он ставил игру по системе 4-3-3, где мне отводилась роль опорника, хотя почти всю карьеру играл флангового полузащитника. В «Бенфике» же края исполняли роль форвардов, где играл, например, Симао. Возможно, это тоже сказалось. Во-вторых, на моей позиции были действительно сильные игроки. В-третьих, конечно, были и вопросы адаптации.

После Кумана пришел тот самый Сантуш, который Португалию чемпионом Европы сделал. Вот тут команда выдохнула еще раз. Тренировочный процесс интенсивен и разнообразен, упражнения всегда с мячами, тактика и теория интересные, отношение дружелюбное, сам тренер очень спокоен. Помните, как на Евро его Криштиану пытался во время финала хоть чуть-чуть растрясти?! Не получилось! Вот так и у нас было. Никогда не показывал, что нервничает – абсолютно уверенный в себе человек. Команда тоже раскрепостилась, стала крупно побеждать, красиво забивать, натужность прошла», – рассказал Каряка.

Источник: Чемпионат.ком
Амкар-Пермь Бенфика Каряка Андрей Куман Рональд
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