В «Амкаре» ожидают, что «Спартак» сыграет в Перми основным составом

Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака». Каряка выразил уверенность, что красно-белые сыграют в этом поединке основным составом.

«В предстоящем матче «Амкар» не фаворит. Да, красно-белые стали чемпионами, но для них все не закончилось. Много спартаковских болельщиков приедет в Пермь, поэтому не стоит ждать легкой прогулки.

«Спартак» заслуженно стал чемпионом, я не думаю, что он будет играть спустя рукава. Мы даже не рассматриваем вариант, что против нас может выйти не основной состав, уверен, привезут всех основных игроков», — сказал Каряка.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда» в Перми и начнется в 14:30 по московскому времени.