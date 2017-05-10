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    В «Амкаре» ожидают, что «Спартак» сыграет в Перми основным составом

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака». Каряка выразил уверенность, что красно-белые сыграют в этом поединке основным составом.

    «В предстоящем матче «Амкар» не фаворит. Да, красно-белые стали чемпионами, но для них все не закончилось. Много спартаковских болельщиков приедет в Пермь, поэтому не стоит ждать легкой прогулки.

    «Спартак» заслуженно стал чемпионом, я не думаю, что он будет играть спустя рукава. Мы даже не рассматриваем вариант, что против нас может выйти не основной состав, уверен, привезут всех основных игроков», — сказал Каряка.

    Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда» в Перми и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2017 12:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 10 мая 2017, 16:01

      В принципе, в Перми знают, как обыгрывать фаворитов, в том числе и Спартак.

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      Рейтинг: +33422

      oyabun 10 мая 2017, 13:02

      Это будет зависеть от того кто из игроков как переживет Празднование Чемпионства. У кого голова меньше болеть будет тот и сыграет )) Остальных из Спартака-2 подтянут

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