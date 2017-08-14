Гаджиев: «Надо уметь перешагнуть через неудачи»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев остался доволен результатом матча с «Краснодаром», который закончился ничейным счетом. По словам специалиста, команде провела свой лучший матч в сезоне по содержанию.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Амкар» завершился со счетом 1:1. Пермяки продолжают оставаться на последнем месте в турнирной таблице с двумя очками, «Краснодар» идет пятым, набрав 11 очков.

– Это был наш лучший матч в сезоне по содержанию. Радует, что команда стала создавать острые моменты и что мы наконец-то смогли забить. Думаю, мы и дальше будем понемногу прибавлять.

– Как вам удалось психологически настроить команду после серии неудачных игр?

– Знаете, тут многое зависит от самих футболистов. Например, в свое время, когда я работал в «Волге», мы набрали в 10 матчах 4 очка и в нас уже никто не верил. Но у нас тогда подобрался коллектив с хорошей психикой – мы потом выдали серию из восьми матчей, в которых поиграли лишь однажды. В критических ситуациях они пару раз на выезде перед матчами танцы устраивали... Примерно такая обстановка у нас была и сегодня. У нас тогда играли Каряка, Зайцев, Салугин. Они вспомнили те времена. Нашли запись того концерта в раздевалке. Надо уметь перешагнуть через неудачи. Конечно, сделать это непросто каждому из них. Хорошо, что забили и сыграли вничью. Это для настроения очень важно. Следующий матч у нас тоже сложный.

– У вас всегда на редкость боевые и дисциплинированные команды. Скажите, мы увидим когда-нибудь ваши команды в борьбе за высокие места?

– Я думаю, что нет. Поезд ушел. Мне сколько лет? Мне столько лет, что ничего другого уже не дадут. Хотя мне гораздо меньше лет, чем вы думаете – по тонусу и внутреннему состоянию. Но если и не будет таких вариантов, я спокойно к этому отнесусь. Мне нравится моя работа. Хотя конечно, хочется, чтобы команду удалось укрепить сильными игроками. Мы об этом говорили с руководителями клуба, но пока у нас запрет на приобретение новых футболистов.