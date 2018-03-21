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  • Каряка: «Поле в Перми нормальное. «Амкар» просто вынуждают играть в другом городе»

Каряка: «Поле в Перми нормальное. «Амкар» просто вынуждают играть в другом городе»

21 марта 2018, 16:38
9

Тренер «Амкара» Андрей Каряка выразил непонимание, в связи с чем команда вынуждена провести два ближайших домашних матча РФПЛ в другом городе. По мнению специалиста, газон на стадионе в Перми вполне приемлемого качества.

Ранее стало известно, что «Амкар» может провести в Хабаровске поединки 24-го и 26-го туров против «Локомотива» и «Рубина» соответственно.

– Не знаю, почему нам не разрешают играть на домашнем поле. Мы играли в Уфе с «Арсеналом» (0:2), большой разницы не увидел. Да, у нас была сложная погода. Нам разрешили на Кубок на своем поле. После этого был сильный снегопад, может, появилось чуть больше крошки. Но это из-за погодных условий. Специально мы поле не ухудшали. Приехала комиссия, и газон забраковали.

– Сейчас команда ведь тренируется на стадионе «Звезда»?

– Мы только на нем и тренируемся, проблем нет. Дубль тренируется, играет. С точки зрения погоды в Перми тоже все хорошо. У нас лучше, чем в Москве. Теплее. Проблем с этим вообще не вижу.

– Юрий Семин уже высказался о полете в Хабаровск. Ему, судя по всему, идея пришлась не по душе.

– Конечно. Но нас просто вынуждают своими действиями уезжать. Еще раз повторюсь, поле нормальное.

– А уже известно, когда снова приедет комиссия?

– У меня нет такой информации. Но на ближайший тур стадион, видимо, закрыли. Не знаю, до какого времени.

– Почему рассматриваете именно Хабаровск?

– Потому что нам в любом случае там нужно будет играть после «Локомотива». Но тогда полетим на три матча… Пока такой рабочий вариант. Его рассматривают.

Встреча 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Рубин Каряка Андрей
Комментарии (9)
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shinnik
1521644783
Ещё раз так на Крестовском сыграете и в Петропавловске-Камчатском замаринуют..
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multiscan
1521646300
Один из способов окончательно похоронить "Амкар", который стоит на вылет.
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Joko21
1521653369
тактично и откровенно пытаются слить Амкар в ФНЛ. Не хорошо. Да и за одно Локомотиву под насолить вылетом в Хабаровск
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RUSARM
1521660508
Может и Амкар сливают,а может проводниц,поди разберись в нашем РФПЛ!!
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bumer_moscow
1521696256
ахахахах
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paracetamol
1521698129
Каряка: «Поле в Перми нормальное. «Амкар» просто вынуждают играть в другом городе и при этом стыдобно засуживают»
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Diesel133
1521707518
пздц, что за бред!
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