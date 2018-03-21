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    Каряка: «Поле в Перми нормальное. «Амкар» просто вынуждают играть в другом городе»

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка выразил непонимание, в связи с чем команда вынуждена провести два ближайших домашних матча РФПЛ в другом городе. По мнению специалиста, газон на стадионе в Перми вполне приемлемого качества.

    Ранее стало известно, что «Амкар» может провести в Хабаровске поединки 24-го и 26-го туров против «Локомотива» и «Рубина» соответственно.

    – Не знаю, почему нам не разрешают играть на домашнем поле. Мы играли в Уфе с «Арсеналом» (0:2), большой разницы не увидел. Да, у нас была сложная погода. Нам разрешили на Кубок на своем поле. После этого был сильный снегопад, может, появилось чуть больше крошки. Но это из-за погодных условий. Специально мы поле не ухудшали. Приехала комиссия, и газон забраковали.

    – Сейчас команда ведь тренируется на стадионе «Звезда»?

    – Мы только на нем и тренируемся, проблем нет. Дубль тренируется, играет. С точки зрения погоды в Перми тоже все хорошо. У нас лучше, чем в Москве. Теплее. Проблем с этим вообще не вижу.

    – Юрий Семин уже высказался о полете в Хабаровск. Ему, судя по всему, идея пришлась не по душе.

    – Конечно. Но нас просто вынуждают своими действиями уезжать. Еще раз повторюсь, поле нормальное.

    – А уже известно, когда снова приедет комиссия?

    – У меня нет такой информации. Но на ближайший тур стадион, видимо, закрыли. Не знаю, до какого времени.

    – Почему рассматриваете именно Хабаровск?

    – Потому что нам в любом случае там нужно будет играть после «Локомотива». Но тогда полетим на три матча… Пока такой рабочий вариант. Его рассматривают.

    Встреча 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.03.2018 16:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 марта 2018, 11:31

      пздц, что за бред!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 22 марта 2018, 08:55

      Каряка: «Поле в Перми нормальное. «Амкар» просто вынуждают играть в другом городе и при этом стыдобно засуживают»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 марта 2018, 08:24

      ахахахах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 21 марта 2018, 22:28

      Может и Амкар сливают,а может проводниц,поди разберись в нашем РФПЛ!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 марта 2018, 20:29

      тактично и откровенно пытаются слить Амкар в ФНЛ. Не хорошо. Да и за одно Локомотиву под насолить вылетом в Хабаровск

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 марта 2018, 18:31

      Один из способов окончательно похоронить "Амкар", который стоит на вылет.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > multiscan 21 марта 2018, 23:38

      Как раз наоборот.Руководители Амкара грамотно рассчитали.Когда ты летишь из Москвы или Питера,то присутствует разница во-времени.Отсюда вылетаешь к примеру днём,прилетаешь утром следующего дня.Тебе надо спать, а в окно светит восходящее солнце .Тело всё ломает.Так что я думаю они решили сыграть на этом,заранее отправиться в Хабаровск для адаптации.

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 12:32

      Разница во времени между Питером и Пермью всего 2 часа!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 марта 2018, 18:06

      Ещё раз так на Крестовском сыграете и в Петропавловске-Камчатском замаринуют..

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