Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фегор Огуде - статистика

Завершил карьеру
29 июля 1987 (39), Лагос
#8 | Полузащитник
181 см | 85 кг
Нигерия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
26
1
1
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Енисей
2 : 2
19.05.2019
Динамо
1' - 35'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Енисей
0 : 4
11.05.2019
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3 : 1
03.05.2019
Анжи
1' - 90'
82'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Енисей
2 : 1
25.04.2019
Оренбург
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2 : 0
21.04.2019
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0 : 0
13.04.2019
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1 : 1
30.03.2019
Рубин
1' - 43'
42'
43'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
2 : 0
16.03.2019
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4 : 0
09.03.2019
Енисей
1' - 90'
34'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Енисей
1 : 1
03.03.2019
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 1
08.12.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1 : 1
01.12.2018
Ахмат
1' - 90'
36'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 2
24.11.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3 : 0
11.11.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2 : 1
05.11.2018
Енисей
1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0 : 3
28.10.2018
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0 : 0
20.10.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2 : 3
07.10.2018
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2 : 1
29.09.2018
Енисей
1' - 90'
57'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 0
15.09.2018
Енисей
1' - 90'
51'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Енисей
0 : 0
02.09.2018
Арсенал
1' - 90'
77'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Енисей
1 : 0
27.08.2018
Крылья Советов
1' - 90'
44'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
4 : 0
19.08.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Енисей
1 : 1
11.08.2018
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 0
05.08.2018
Енисей
1' - 90'
56'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Енисей
0 : 2
29.07.2018
Зенит
1' - 90'
Главные новости
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
23:16
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
23:00
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
2
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
3
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+