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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Енисей
Динамо - Енисей: обзор матча 24 ноября 2018
Динамо
24.11.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
53'
Жоаозиньо (П)
3'
М. Комков
55'
Д. Ятченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Енисей
90'
+2
Желтая карточка
М. Обрадович
Вторая желтая
Г. Морозов
89'
Желтая карточка
Г. Морозов
87'
78'
Замена
М. Обрадович
️️️️
А. Кутьин
Замена
Ф. Черных
️️️️
Жоаозиньо
77'
Желтая карточка
М. Кардозу
70'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ятченко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоаозиньо
53'
46'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Саркисов
Замена
В. Рыков
️️️️
Р. Евгеньев
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
К. Панченко
46'
45'
+4
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
А. Теттех
37'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
25'
6'
Замена
П. Занев
️️️️
Р. Дугалич
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Комков
Пас отдал
А. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
11
Федор Черных
ЦФ
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
91
Марко Обрадович
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
3-3-1-3
1
Шунин
18
Морозов
4
Евгеньев
8
Хольмен
22
Жоаозиньо
23
Соснин
55
Теттех
20
Кардозу
48
Луценко
20
Марков
8
Панченко
4-4-2
1
Юрченко
33
Ятченко
20
Дугалич
3
Гаджибеков
2
Кичин
10
Комков
8
Огуде
21
Зотов
20
Комолов
11
Саркисов
48
Кутьин
4
Евгеньев
44
Рыков
44
Рыков
4
Евгеньев
8
Панченко
34
Козлов
34
Козлов
8
Панченко
22
Жоаозиньо
11
Черных
11
Черных
22
Жоаозиньо
48
Кутьин
91
Обрадович
91
Обрадович
48
Кутьин
20
Дугалич
11
Занев
11
Занев
20
Дугалич
11
Саркисов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
11
Саркисов
Остались в запасе
Динамо
Енисей
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Динамо - Енисей
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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