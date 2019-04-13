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РПЛ 2026/2027
Енисей - Уфа
Енисей - Уфа: обзор матча 13 апреля 2019
Енисей
13.04.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Уфа
84'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Л. Бизяк
61'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Вомбергар
Замена
М. Комков
️️️️
А. Зотов
56'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Кутьин
55'
53'
Замена
И. Пауревич
️️️️
О. Ваньек
45'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Желтая карточка
В. Кичин
17'
15'
Желтая карточка
К. Карп
7'
Пенальти не реализован!
О. Тилль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
3-2-3-2
1
Нестеренко
3
Гаджибеков
27
Грицаенко
23
Сарр
2
Кичин
33
Ятченко
8
Огуде
21
Зотов
14
Семакин
7
Соболев
48
Кутьин
3-3-2-2
31
Беленов
24
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
27
Живоглядов
55
Карп
3
Круговой
18
Тилль
90
Ваньек
77
Бизяк
29
Вомбергар
21
Зотов
10
Комков
10
Комков
21
Зотов
48
Кутьин
11
Саркисов
11
Саркисов
48
Кутьин
29
Вомбергар
8
Сысуев
8
Сысуев
29
Вомбергар
90
Ваньек
29
Пауревич
29
Пауревич
90
Ваньек
77
Бизяк
87
Безденежных
87
Безденежных
77
Бизяк
Остались в запасе
Енисей
Уфа
4
Константин Савичев
ПЗ
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
1
Давид Юрченко
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
20
Павел Комолов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
1
Давид Юрченко
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
20
Павел Комолов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Енисей - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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