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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Енисей
Уфа - Енисей: обзор матча 29 сентября 2018
Уфа
29.09.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
46'
В. Кротов
69'
С. Игбун
35'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Енисей
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Сысуев
85'
77'
Желтая карточка
П. Комолов
ГОЛ! 2:1!
С. Игбун
Пас отдал
О. Тилль
69'
Желтая карточка
В. Кротов
63'
57'
Желтая карточка
Ф. Огуде
54'
Желтая карточка
А. Зотов
47'
Желтая карточка
М. Костюков
ГОЛ! 1:1!
В. Кротов
Пас отдал
И. Пауревич
46'
46'
Замена
М. Обрадович
️️️️
М. Семакин
46'
Замена
Э. Гавазай
️️️️
М. Комков
Замена
И. Пауревич
️️️️
Д. Табидзе
46'
Желтая карточка
Д. Сысуев
35'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Костюков
Пас отдал
П. Занев
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Безденежных
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
5
Джемал Табидзе
ВР
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
91
Марко Обрадович
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
4-1-2-2
5
Табидзе
5
Йокич
24
Неделчару
15
Пуцко
27
Живоглядов
55
Карп
18
Тилль
87
Безденежных
44
Игбун
8
Сысуев
4-5-1
1
Нестеренко
11
Занев
20
Дугалич
3
Гаджибеков
2
Кичин
10
Комков
20
Комолов
14
Семакин
21
Зотов
8
Огуде
77
Костюков
87
Безденежных
57
Кротов
57
Кротов
87
Безденежных
5
Табидзе
29
Пауревич
29
Пауревич
5
Табидзе
8
Сысуев
10
Алиев
10
Алиев
8
Сысуев
14
Семакин
91
Обрадович
91
Обрадович
14
Семакин
10
Комков
7
Гавазай
7
Гавазай
10
Комков
Остались в запасе
Уфа
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Уфа - Енисей
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Нефтяник
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