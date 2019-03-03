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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Ростов
Енисей - Ростов: обзор матча 03 марта 2019
Енисей
03.03.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
83'
Б. Сарр
68'
Б. Сигурдарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Ростов
Желтая карточка
О. Данченко
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Б. Сарр
Пас отдал
О. Данченко
83'
81'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Д. Глебов
Желтая карточка
А. Соболев
80'
Желтая карточка
А. Хубулов
76'
74'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
М. Мевля
Замена
А. Соболев
️️️️
Д. Ятченко
73'
68'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
М. Норманн
Замена
А. Хубулов
️️️️
Д. Торбинский
64'
59'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Э. Шомуродов
40'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
А. Гаджибеков
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Фегор Огуде
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
3-2-3-1
1
Юрченко
2
Кичин
23
Сарр
3
Гаджибеков
11
Занев
4
Савичев
6
Торбинский
94
Данченко
8
Огуде
11
Саркисов
3-4-2-1
30
Песьяков
32
Мевля
6
Хаджикадунич
99
Новосельцев
43
Логашов
17
Норманн
15
Глебов
23
Чернов
71
Попов
26
Еременко
14
Шомуродов
6
Торбинский
88
Хубулов
88
Хубулов
6
Торбинский
33
Ятченко
7
Соболев
7
Соболев
33
Ятченко
32
Мевля
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
32
Мевля
15
Глебов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
15
Глебов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
Остались в запасе
Енисей
Ростов
38
Глеб Захаров
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
17
Александр Зуев
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
38
Глеб Захаров
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Енисей - Ростов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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