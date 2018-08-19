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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Енисей
Ростов - Енисей: обзор матча 19 августа 2018
Ростов
19.08.2018, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Енисей
31'
Б. Сигурдарсон
35'
Б. Сигурдарсон
58'
А. Ионов
84'
А. Гулиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Енисей
ГОЛ! 4:0!
А. Гулиев
Пас отдал
А. Зуев
84'
Замена
А. Щадин
️️️️
Д. Скопинцев
83'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
77'
66'
Замена
А. Грицаенко
️️️️
Д. Ятченко
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
66'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
60'
ГОЛ! 3:0!
А. Ионов
Пас отдал
Д. Скопинцев
58'
57'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Желтая карточка
М. Вилюш
57'
54'
Замена
А. Саркисов
️️️️
Э. Гавазай
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Фатуллаев
ГОЛ! 2:0!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
А. Гулиев
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
А. Ионов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
20
Раде Дугалич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
91
Марко Обрадович
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
6
Сигурдссон
16
Вилюш
15
Ингасон
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
99
Гулиев
6
Салетрос
11
Ионов
16
Сигурдарсон
3-1-2-2-1
1
Юрченко
33
Ятченко
3
Гаджибеков
2
Кичин
15
Фатуллаев
8
Огуде
20
Комолов
77
Костюков
7
Гавазай
10
Бодул
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
7
Скопинцев
92
Щадин
92
Щадин
7
Скопинцев
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
33
Ятченко
27
Грицаенко
27
Грицаенко
33
Ятченко
15
Фатуллаев
21
Зотов
21
Зотов
15
Фатуллаев
7
Гавазай
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Гавазай
Остались в запасе
Ростов
Енисей
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
27
Павел Рожков
ОП
91
Марко Обрадович
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
91
Марко Обрадович
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ростов - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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