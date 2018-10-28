Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Локомотив
Енисей - Локомотив: обзор матча 28 октября 2018
Енисей
28.10.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
22'
А. Миранчук
81'
М. Фернандеш
84'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Локомотив
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тарасов
87'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
А. Миранчук
85'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Эдер
84'
ГОЛ! 0:3!
Эдер
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
П. Комолов
️️️️
М. Комков
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
М. Фернандеш
Пас отдал
Эдер
Замена
М. Обрадович
️️️️
П. Занев
75'
48'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
Д. Бодул
️️️️
Э. Гавазай
46'
45'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
А. Зотов
41'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Саркисов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛАЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ОП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Михаил Комков
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Марко Обрадович
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
3-2-3-1-1
47
Филиппов
2
Кичин
20
Дугалич
27
Грицаенко
11
Занев
8
Огуде
15
Фатуллаев
21
Зотов
10
Комков
7
Гавазай
11
Саркисов
4-2-2-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
4
Кверквелия
30
Идову
20
Крыховяк
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
24
Эдер
11
Занев
91
Обрадович
91
Обрадович
11
Занев
10
Комков
20
Комолов
20
Комолов
10
Комков
7
Гавазай
10
Бодул
10
Бодул
7
Гавазай
24
Эдер
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
24
Эдер
59
Миранчук
8
Тугарев
8
Тугарев
59
Миранчук
Остались в запасе
Енисей
Локомотив
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
42
Иван Лапшов
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Енисей - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Енисей
Локомотив
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
7
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
7
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
08:32
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:35
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
Вчера, 13:21
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+