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Крылья Советов - Енисей
Крылья Советов - Енисей: обзор матча 09 марта 2019
Крылья Советов
09.03.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Енисей
37'
П. Антон (П)
60'
М. Канунников
62'
С. Корниленко (П)
81'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Енисей
87'
Желтая карточка
А. Хубулов
ГОЛ! 4:0!
Р. Шейдаев
81'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
С. Корниленко
80'
77'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Самедов
75'
66'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Д. Торбинский
62'
Желтая карточка
Б. Сарр
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Корниленко
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
Пас отдал
А. Самедов
60'
57'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Зотов
56'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
Г. Зотов
️️️️
Н. Чичерин
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Антон
37'
34'
Желтая карточка
Ф. Огуде
Желтая карточка
В. Полуяхтов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
94
Олег Данченко
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Рыжиков
4
Чичерин
90
Бурлак
19
Самарджич
2
Полуяхтов
49
Шишкин
5
Антон
19
Самедов
7
Джано
99
Канунников
12
Корниленко
3-2-4-1
1
Юрченко
33
Ятченко
2
Кичин
23
Сарр
4
Савичев
11
Занев
94
Данченко
8
Огуде
21
Зотов
6
Торбинский
11
Саркисов
19
Самедов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
19
Самедов
4
Чичерин
31
Зотов
31
Зотов
4
Чичерин
12
Корниленко
7
Шейдаев
7
Шейдаев
12
Корниленко
21
Зотов
77
Костюков
77
Костюков
21
Зотов
11
Саркисов
10
Комков
10
Комков
11
Саркисов
6
Торбинский
88
Хубулов
88
Хубулов
6
Торбинский
Остались в запасе
Крылья Советов
Енисей
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Крылья Советов - Енисей
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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