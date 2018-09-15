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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Енисей
Рубин - Енисей: обзор матча 15 сентября 2018
Рубин
15.09.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
6'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Енисей
Замена
В. Устинов
️️️️
Х. Байрамян
86'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
С. Азмун
79'
77'
Замена
А. Кутьин
️️️️
П. Комолов
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
72'
Желтая карточка
В. Гранат
69'
Желтая карточка
Чико
65'
57'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Зотов
51'
Желтая карточка
Ф. Огуде
46'
Замена
М. Обрадович
️️️️
М. Костюков
40'
Желтая карточка
Р. Дугалич
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
С. Азмун
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
91
Марко Обрадович
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Коновалов
13
Гранат
44
Навас
28
Сорокин
15
Чико
88
Камболов
17
Коновалов
28
Могилевец
7
Полоз
19
Байрамян
20
Азмун
4-5-1
1
Юрченко
2
Кичин
20
Дугалич
3
Гаджибеков
11
Занев
10
Комков
20
Комолов
21
Зотов
8
Огуде
14
Семакин
77
Костюков
19
Байрамян
19
Устинов
19
Устинов
19
Байрамян
20
Азмун
92
Подберезкин
92
Подберезкин
20
Азмун
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
77
Костюков
91
Обрадович
91
Обрадович
77
Костюков
21
Зотов
11
Саркисов
11
Саркисов
21
Зотов
20
Комолов
48
Кутьин
48
Кутьин
20
Комолов
Остались в запасе
Рубин
Енисей
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Рубин - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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