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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Спартак
Енисей - Спартак: обзор матча 07 октября 2018
Енисей
07.10.2018, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
51'
Р. Дугалич
69'
В. Кичин (П)
47'
М. Игнатов
60'
З. Луиш (П)
90+3'
А. Тимофеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
А. Тимофеев
Замена
Э. Гавазай
️️️️
А. Саркисов
90'
81'
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Ломовицкий
Желтая карточка
А. Фатуллаев
79'
76'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
М. Игнатов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Кичин
69'
68'
Желтая карточка
С. Боккетти
63'
Замена
Р. Еременко
️️️️
С. Ханни
Желтая карточка
Д. Ятченко
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
З. Луиш
Желтая карточка
Р. Дугалич
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дугалич
Пас отдал
П. Занев
51'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Игнатов
Пас отдал
Фернандо
45'
Желтая карточка
З. Луиш
18'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Желтая карточка
П. Занев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Павел Комолов
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
15
Азим Фатуллаев
ПП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Михаил Комков
ПП
91
Марко Обрадович
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-3-2
47
Филиппов
11
Занев
2
Кичин
20
Дугалич
33
Ятченко
8
Огуде
20
Комолов
21
Зотов
15
Фатуллаев
11
Саркисов
10
Бодул
3-1-2-3-1
98
Максименко
16
Боккетти
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
47
Зобнин
94
Ханни
15
Рассказов
8
Игнатов
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
11
Саркисов
7
Гавазай
7
Гавазай
11
Саркисов
8
Игнатов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Игнатов
94
Ханни
26
Еременко
26
Еременко
94
Ханни
11
Ломовицкий
4
Адриано
4
Адриано
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Енисей
Спартак
27
Павел Рожков
ОП
91
Марко Обрадович
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
91
Марко Обрадович
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Енисей - Спартак
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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