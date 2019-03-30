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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Рубин
Енисей - Рубин: обзор матча 30 марта 2019
Енисей
30.03.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
72'
А. Гаджибеков
59'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Рубин
Желтая карточка
А. Соболев
90'
+5
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Саркисов
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Х. Байрамян
75'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Подберезкин
ГОЛ! 1:1!
А. Гаджибеков
72'
Замена
К. Савичев
️️️️
Д. Ятченко
71'
69'
Замена
Д. Степанов
️️️️
В. Устинов
68'
Желтая карточка
И. Коновалов
60'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Сагитов
59'
ГОЛ! 0:1!
Х. Байрамян
Пас отдал
В. Устинов
47'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
А. Зотов
️️️️
Д. Торбинский
46'
45'
+2
Желтая карточка
В. Устинов
Вторая желтая
Ф. Огуде
43'
Желтая карточка
Ф. Огуде
42'
22'
Желтая карточка
В. Подберезкин
20'
Желтая карточка
Е. Сорокин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Фегор Огуде
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-2-3-2
1
Нестеренко
3
Гаджибеков
27
Грицаенко
23
Сарр
2
Кичин
33
Ятченко
6
Торбинский
94
Данченко
8
Огуде
11
Саркисов
7
Соболев
3-3-2-1-1
32
Коновалов
19
Устинов
28
Сорокин
22
Уремович
88
Камболов
15
Цаллагов
44
Башкиров
92
Подберезкин
17
Коновалов
19
Байрамян
20
Сагитов
33
Ятченко
4
Савичев
4
Савичев
33
Ятченко
6
Торбинский
21
Зотов
21
Зотов
6
Торбинский
11
Саркисов
48
Кутьин
48
Кутьин
11
Саркисов
19
Устинов
5
Степанов
5
Степанов
19
Устинов
92
Подберезкин
28
Могилевец
28
Могилевец
92
Подберезкин
20
Сагитов
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Сагитов
Остались в запасе
Енисей
Рубин
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
41
Владислав Микушин
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Енисей - Рубин
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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