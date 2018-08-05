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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Енисей
Ахмат - Енисей: обзор матча 05 августа 2018
Ахмат
05.08.2018, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
60'
О. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Енисей
Желтая карточка
Р. Уциев
90'
+4
Замена
Исмаэл
️️️️
О. Иванов
86'
82'
Замена
М. Костюков
️️️️
Д. Бодул
Замена
М. Митришев
️️️️
Б. Бериша
78'
Желтая карточка
О. Иванов
77'
73'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
П. Рожков
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
72'
ГОЛ! 1:0!
О. Иванов
Пас отдал
И. Думбия
60'
60'
Замена
М. Обрадович
️️️️
А. Саркисов
56'
Желтая карточка
Ф. Огуде
Желтая карточка
З. Плиев
52'
45'
Красная карточка
Ш. Гасанов
38'
Желтая карточка
Ш. Гасанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
91
Марко Обрадович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Городов
3
Плиев
5
Мохаммади
4
Анхель
40
Уциев
8
Думбия
21
Роши
0
Швец
19
Иванов
7
Бериша
9
Балай
3-3-2-2
1
Юрченко
11
Занев
3
Гасанов
20
Дугалич
33
Ятченко
27
Рожков
2
Кичин
10
Комков
8
Огуде
10
Бодул
11
Саркисов
19
Иванов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
19
Иванов
7
Бериша
95
Митришев
95
Митришев
7
Бериша
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
11
Саркисов
91
Обрадович
91
Обрадович
11
Саркисов
10
Бодул
77
Костюков
77
Костюков
10
Бодул
27
Рожков
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
27
Рожков
Остались в запасе
Ахмат
Енисей
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ахмат - Енисей
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Инспектор:
Сергей Фурса (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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