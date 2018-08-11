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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - ЦСКА
Енисей - ЦСКА: обзор матча 11 августа 2018
Енисей
11.08.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
58'
М. Костюков
79'
А. Эрнандес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - ЦСКА
83'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Ф. Чалов
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Эрнандес
Замена
А. Грицаенко
️️️️
А. Гаджибеков
72'
66'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Чернов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
64'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Костюков
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Костюков
Пас отдал
Д. Бодул
58'
57'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Т. Жамалетдинов
50'
Красная карточка
К. Набабкин
Замена
Э. Гавазай
️️️️
П. Занев
23'
Травма
П. Занев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛАЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
8
Фегор Огуде
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
7
Энис Гавазай
АП
10
Михаил Комков
ПП
91
Марко Обрадович
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
97
Ильзат Ахметов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Юрченко
2
Кичин
3
Гаджибеков
20
Дугалич
11
Занев
8
Огуде
33
Ятченко
20
Комолов
15
Фатуллаев
77
Костюков
10
Бодул
3-3-1-2
35
Акинфеев
32
Магнуссон
50
Бекао
6
Бийол
14
Набабкин
23
Чернов
42
Щенников
8
Бистрович
75
Жамалетдинов
63
Чалов
3
Гаджибеков
27
Грицаенко
27
Грицаенко
3
Гаджибеков
11
Занев
7
Гавазай
7
Гавазай
11
Занев
77
Костюков
11
Саркисов
11
Саркисов
77
Костюков
63
Чалов
22
Ефремов
22
Ефремов
63
Чалов
23
Чернов
97
Ахметов
97
Ахметов
23
Чернов
75
Жамалетдинов
11
Эрнандес
11
Эрнандес
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Енисей
ЦСКА
27
Павел Рожков
ОП
91
Марко Обрадович
ЦФ
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
91
Марко Обрадович
ЦФ
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Енисей - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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