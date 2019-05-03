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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Анжи
Енисей - Анжи: обзор матча 03 мая 2019
Енисей
03.05.2019, пятница, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Анжи
63'
А. Соболев
66'
А. Соболев
82'
Ф. Огуде
35'
П. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Анжи
ГОЛ! 3:1!
Ф. Огуде
82'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Кутьин
78'
77'
Желтая карточка
Г. Ондуа
73'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
П. Долгов
Замена
П. Комолов
️️️️
М. Комков
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Соболев
Пас отдал
А. Кутьин
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
63'
62'
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
А. Понсе
58'
Вторая желтая
Р. Гиголаев
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Костюков
46'
39'
Желтая карточка
А. Ахъядов
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Долгов
Пас отдал
П. Калошин
28'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Желтая карточка
М. Комков
26'
25'
Замена
И. Иванченко
️️️️
В. Кулик
12'
Желтая карточка
А. Понсе
Желтая карточка
Д. Торбинский
9'
6'
Желтая карточка
Е. Гапон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
48
Александр Кутьин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Камиль Закиров
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-5-1
48
Кутьин
27
Грицаенко
23
Сарр
3
Гаджибеков
6
Торбинский
21
Зотов
8
Огуде
94
Данченко
10
Комков
77
Костюков
3-4-3
99
Дюпин
3
Удалый
37
Калошин
33
Гапон
8
Закиров
55
Кулик
5
Ондуа
13
Гиголаев
91
Долгов
9
Понсе
33
Ахъядов
48
Кутьин
14
Семакин
14
Семакин
48
Кутьин
10
Комков
20
Комолов
20
Комолов
10
Комков
77
Костюков
7
Соболев
7
Соболев
77
Костюков
9
Понсе
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
9
Понсе
55
Кулик
17
Иванченко
17
Иванченко
55
Кулик
91
Долгов
23
Лескано
23
Лескано
91
Долгов
Остались в запасе
Енисей
Анжи
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
4
Константин Савичев
ПЗ
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
88
Шахбан Гайдаров
ОП
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
4
Константин Савичев
ПЗ
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
Остались в запасе
88
Шахбан Гайдаров
ОП
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Енисей - Анжи
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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