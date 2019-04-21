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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Енисей
Спартак - Енисей: обзор матча 21 апреля 2019
Спартак
21.04.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
45+1'
Н. Рассказов
83'
А. Гулиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Енисей
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Рассказов
88'
Травма
Н. Рассказов
86'
ГОЛ! 2:0!
А. Гулиев
Пас отдал
Л. Адриано
83'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Фернандо
74'
67'
Травма
А. Саркисов
Замена
А. Ташаев
️️️️
Г. Мелкадзе
66'
59'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
М. Семакин
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
Б. Сарр
ГОЛ! 1:0!
Н. Рассказов
Пас отдал
Л. Адриано
45'
+1
Желтая карточка
С. Жиго
37'
32'
Желтая карточка
О. Данченко
Желтая карточка
А. Гулиев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Фернандо
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
94
Олег Данченко
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
23
Бабакар Сарр
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
3-4-1-2
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
10
Мельгарехо
20
Фернандо
47
Зобнин
99
Гулиев
15
Рассказов
4
Адриано
77
Мелкадзе
3-3-3-1
1
Нестеренко
4
Савичев
3
Гаджибеков
27
Грицаенко
33
Ятченко
8
Огуде
2
Кичин
14
Семакин
23
Сарр
94
Данченко
7
Соболев
20
Фернандо
8
Игнатов
8
Игнатов
20
Фернандо
15
Рассказов
38
Ещенко
38
Ещенко
15
Рассказов
77
Мелкадзе
88
Ташаев
88
Ташаев
77
Мелкадзе
14
Семакин
6
Торбинский
6
Торбинский
14
Семакин
23
Сарр
21
Зотов
21
Зотов
23
Сарр
7
Соболев
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Соболев
Остались в запасе
Спартак
Енисей
11
Александр Ломовицкий
ПВ
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Максим Едапин
ВР
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Давид Юрченко
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Давид Юрченко
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Спартак - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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