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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Енисей
Краснодар - Енисей: обзор матча 11 ноября 2018
Краснодар
11.11.2018, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
60'
Ю. Газинский
70'
В. Классон
85'
Ш. Каборе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Енисей
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Ю. Газинский
86'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Каборе
Пас отдал
Ю. Газинский
85'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Перейра
78'
Замена
К. Куэва
️️️️
Вандерсон
78'
ГОЛ! 2:0!
В. Классон
Пас отдал
Ари
70'
66'
Замена
М. Комков
️️️️
Д. Торбинский
61'
Замена
М. Обрадович
️️️️
А. Кутьин
ГОЛ! 1:0!
Ю. Газинский
Пас отдал
В. Классон
60'
30'
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Саркисов
Желтая карточка
У. Спайич
22'
18'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Михаил Комков
ПП
91
Марко Обрадович
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
4-1-2-1-2
39
Сафонов
13
Марков
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
39
Ари
94
Вандерсон
3-2-3-2
1
Юрченко
3
Гаджибеков
3
Гасанов
20
Дугалич
2
Кичин
11
Занев
21
Зотов
8
Огуде
6
Торбинский
11
Саркисов
48
Кутьин
18
Газинский
49
Шишкин
49
Шишкин
18
Газинский
94
Вандерсон
99
Куэва
99
Куэва
94
Вандерсон
10
Перейра
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Перейра
48
Кутьин
91
Обрадович
91
Обрадович
48
Кутьин
11
Саркисов
20
Комолов
20
Комолов
11
Саркисов
6
Торбинский
10
Комков
10
Комков
6
Торбинский
Остались в запасе
Краснодар
Енисей
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Никита Сергеев
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Никита Сергеев
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Краснодар - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
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