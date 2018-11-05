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РПЛ 2026/2027
Анжи - Енисей
Анжи - Енисей: обзор матча 05 ноября 2018
Анжи
05.11.2018, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
35'
А. Понсе (П)
57'
А. Понсе (П)
53'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Енисей
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Кацаев
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Юрченко
88'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Понсе
87'
Желтая карточка
Д. Глебов
78'
77'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Ф. Огуде
75'
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Саркисов
74'
Желтая карточка
М. Обрадович
66'
Замена
М. Обрадович
️️️️
Д. Ятченко
Желтая карточка
Д. Чансельор
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Понсе
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Саркисов
Пас отдал
А. Кутьин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Понсе
35'
34'
Желтая карточка
М. Комков
Замена
А. Кацаев
️️️️
М. Рабиу
23'
Желтая карточка
И. Удалый
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Александр Алексеев
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
91
Марко Обрадович
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
3-3-3-1
99
Дюпин
33
Гапон
3
Удалый
4
Чансельор
19
Рабиу
15
Глебов
4
Чайковский
13
Гиголаев
5
Ондуа
55
Кулик
9
Понсе
4-1-3-2
1
Юрченко
2
Кичин
20
Дугалич
3
Гасанов
33
Ятченко
15
Фатуллаев
10
Комков
8
Огуде
21
Зотов
48
Кутьин
11
Саркисов
Кацаев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
Кацаев
19
Рабиу
10
Кацаев
10
Кацаев
19
Рабиу
9
Понсе
91
Долгов
91
Долгов
9
Понсе
33
Ятченко
91
Обрадович
91
Обрадович
33
Ятченко
8
Огуде
83
Харитонов
83
Харитонов
8
Огуде
11
Саркисов
20
Комолов
20
Комолов
11
Саркисов
Остались в запасе
Анжи
Енисей
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Александр Алексеев
Остались в запасе
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Александр Алексеев
Статистика матча Анжи - Енисей
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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