Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Енисей
Оренбург - Енисей: обзор матча 20 октября 2018
Оренбург
20.10.2018, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Енисей
Замена
А. Чуканов
️️️️
Д. Попович
83'
78'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Саркисов
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Бреев
68'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
А. Козлов
65'
46'
Замена
М. Обрадович
️️️️
Д. Бодул
44'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Желтая карточка
Д. Попович
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Михаил Комков
ПП
91
Марко Обрадович
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-3-3-1
39
Фролов
3
Сиваков
2
Бегич
58
Ойеволе
32
Терехов
8
Афонин
12
Малых
22
Попович
33
Мишкич
23
Бреев
32
Козлов
4-1-3-2
47
Филиппов
11
Занев
33
Ятченко
27
Грицаенко
2
Кичин
15
Фатуллаев
20
Комолов
8
Огуде
21
Зотов
10
Бодул
11
Саркисов
22
Попович
7
Чуканов
7
Чуканов
22
Попович
23
Бреев
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Бреев
32
Козлов
21
Деспотович
21
Деспотович
32
Козлов
10
Бодул
91
Обрадович
91
Обрадович
10
Бодул
11
Саркисов
10
Комков
10
Комков
11
Саркисов
Остались в запасе
Оренбург
Енисей
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Оренбург - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Оренбург
Енисей
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
11:50
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
7
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
08:32
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
11:50
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Балтики» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 09:16
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
7
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
08:32
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:35
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+