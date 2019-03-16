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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Енисей
Арсенал - Енисей: обзор матча 16 марта 2019
Арсенал
16.03.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
29'
Р. Мирзов
87'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Енисей
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Л. Джорджевич
90'
Замена
К. Берхамов
️️️️
И. Горбатенко
89'
ГОЛ! 2:0!
И. Горбатенко
87'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
С. Ткачев
82'
81'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Хубулов
Желтая карточка
М. Левашов
71'
69'
Желтая карточка
Д. Ятченко
Желтая карточка
С. Ткачев
59'
Желтая карточка
И. Горбатенко
58'
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
К. Савичев
46'
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 1:0!
Р. Мирзов
Пас отдал
С. Ткачев
29'
17'
Желтая карточка
К. Савичев
Желтая карточка
Л. Джорджевич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Енисей
23
Бабакар Сарр
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-3-1-2
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
10
Кангва
6
Кадири
11
Ткачев
23
Горбатенко
27
Мирзов
19
Джорджевич
4-4-1
23
Сарр
4
Савичев
27
Грицаенко
3
Гаджибеков
33
Ятченко
88
Хубулов
8
Огуде
94
Данченко
21
Зотов
48
Кутьин
23
Горбатенко
7
Берхамов
7
Берхамов
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
70
Костадинов
11
Ткачев
19
Джорджевич
17
Аджоев
17
Аджоев
19
Джорджевич
88
Хубулов
10
Комков
10
Комков
88
Хубулов
21
Зотов
7
Соболев
7
Соболев
21
Зотов
4
Савичев
11
Саркисов
11
Саркисов
4
Савичев
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
95
Максим Едапин
ВР
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Арсенал - Енисей
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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