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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Енисей
ЦСКА - Енисей: обзор матча 08 декабря 2018
ЦСКА
08.12.2018, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
4'
Г. Щенников
15'
Н. Влашич
54'
П. Комолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Енисей
90'
+4
Желтая карточка
П. Занев
88'
Замена
М. Обрадович
️️️️
Д. Ятченко
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Сигурдссон
77'
68'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Д. Торбинский
65'
Желтая карточка
Д. Торбинский
62'
Пенальти не реализован!
В. Кичин
Желтая карточка
К. Набабкин
61'
60'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Я. Бийол
️️️️
Р. Бекао
55'
54'
ГОЛ! 2:1!
П. Комолов
Пас отдал
А. Зотов
Травма
Р. Бекао
53'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Т. Жамалетдинов
46'
32'
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Кутьин
ГОЛ! 2:0!
Н. Влашич
Пас отдал
Ф. Чалов
15'
ГОЛ! 1:0!
Г. Щенников
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
8
Фегор Огуде
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Артур Саркисов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
91
Марко Обрадович
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
32
Магнуссон
50
Бекао
6
Фернандес
42
Щенников
75
Жамалетдинов
8
Бистрович
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
4-1-4-1
1
Юрченко
33
Ятченко
2
Кичин
3
Гаджибеков
11
Занев
8
Огуде
10
Комков
6
Торбинский
21
Зотов
11
Саркисов
48
Кутьин
75
Жамалетдинов
18
Кучаев
18
Кучаев
75
Жамалетдинов
50
Бекао
6
Бийол
6
Бийол
50
Бекао
10
Сигурдссон
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Сигурдссон
33
Ятченко
91
Обрадович
91
Обрадович
33
Ятченко
6
Торбинский
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
6
Торбинский
48
Кутьин
20
Комолов
20
Комолов
48
Кутьин
Остались в запасе
ЦСКА
Енисей
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча ЦСКА - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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