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РПЛ 2026/2027
Енисей - Ахмат
Енисей - Ахмат: обзор матча 01 декабря 2018
Енисей
01.12.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
81'
В. Кичин (П)
70'
М. Мохаммади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Ахмат
Желтая карточка
М. Комков
90'
+1
82'
Желтая карточка
Родолфо
82'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кичин
81'
78'
Замена
Родолфо
️️️️
И. Думбия
Замена
Д. Бодул
️️️️
Д. Ятченко
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохаммади
70'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
Замена
Д. Торбинский
️️️️
А. Фатуллаев
68'
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Кутьин
46'
Желтая карточка
Ф. Огуде
36'
33'
Желтая карточка
М. Гащенков
30'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
48
Александр Кутьин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
91
Марко Обрадович
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-1-3-1
1
Юрченко
2
Кичин
33
Ятченко
3
Гаджибеков
11
Занев
15
Фатуллаев
21
Зотов
8
Огуде
10
Комков
11
Саркисов
3-3-1-2-1
1
Городов
5
Мохаммади
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
8
Думбия
3
Плиев
77
Гащенков
95
Митришев
12
Раванелли
11
Мбенг
15
Фатуллаев
6
Торбинский
6
Торбинский
15
Фатуллаев
48
Кутьин
20
Комолов
20
Комолов
48
Кутьин
33
Ятченко
10
Бодул
10
Бодул
33
Ятченко
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
8
Думбия
2
Родолфо
2
Родолфо
8
Думбия
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
Остались в запасе
Енисей
Ахмат
91
Марко Обрадович
ЦФ
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
91
Марко Обрадович
ЦФ
27
Павел Рожков
ОП
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Енисей - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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