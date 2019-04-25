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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 25 апреля 2019
Енисей
25.04.2019, четверг, 16:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
36'
А. Соболев (П)
90+3'
А. Кутьин
80'
Д. Деспотович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
ГОЛ! 2:1!
А. Кутьин
Пас отдал
А. Соболев
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Огуде
90'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Зотов
85'
Желтая карточка
А. Хубулов
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Деспотович
Замена
М. Семакин
️️️️
Д. Торбинский
78'
76'
Желтая карточка
М. Сиваков
72'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Ойеволе
64'
Желтая карточка
С. Козлов
64'
Вторая желтая
Г. Чиркин
56'
Замена
А. Малых
️️️️
А. Галаджан
Замена
А. Хубулов
️️️️
П. Комолов
46'
45'
Желтая карточка
А. Сутормин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Соболев
36'
35'
Желтая карточка
Г. Чиркин
32'
Желтая карточка
А. Ойеволе
31'
Желтая карточка
Д. Попович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
94
Олег Данченко
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-5-1-1
1
Нестеренко
2
Кичин
3
Гаджибеков
23
Сарр
6
Торбинский
8
Огуде
21
Зотов
20
Комолов
10
Комков
94
Данченко
7
Соболев
4-3-1-2
56
Довбня
11
Сутормин
58
Ойеволе
6
Козлов
3
Сиваков
22
Попович
33
Мишкич
8
Чиркин
7
Чуканов
21
Деспотович
57
Галаджан
6
Торбинский
14
Семакин
14
Семакин
6
Торбинский
20
Комолов
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Комолов
21
Зотов
48
Кутьин
48
Кутьин
21
Зотов
57
Галаджан
12
Малых
12
Малых
57
Галаджан
58
Ойеволе
32
Козлов
32
Козлов
58
Ойеволе
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
4
Константин Савичев
ПЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
4
Константин Савичев
ПЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Енисей - Оренбург
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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