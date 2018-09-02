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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Арсенал
Енисей - Арсенал: обзор матча 02 сентября 2018
Енисей
02.09.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Арсенал
Желтая карточка
Д. Торбинский
90'
+3
81'
Замена
М. Кадири
️️️️
К. Берхамов
Желтая карточка
Ф. Огуде
77'
75'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
С. Ткачев
Замена
Э. Гавазай
️️️️
П. Комолов
74'
69'
Желтая карточка
А. Денисов
65'
Желтая карточка
Г. Костадинов
60'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
З. Бакаев
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Обрадович
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
91
Марко Обрадович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-4-1-1
1
Юрченко
2
Кичин
27
Грицаенко
20
Дугалич
33
Ятченко
6
Торбинский
8
Огуде
21
Зотов
20
Комолов
77
Костюков
91
Обрадович
4-3-2-1
25
Нигматуллин
14
Хагуш
71
Денисов
6
Беляев
27
Альварес
11
Ткачев
7
Берхамов
70
Костадинов
77
Бакаев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
20
Комолов
7
Гавазай
7
Гавазай
20
Комолов
91
Обрадович
11
Саркисов
11
Саркисов
91
Обрадович
77
Бакаев
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Бакаев
7
Берхамов
6
Кадири
6
Кадири
7
Берхамов
11
Ткачев
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Ткачев
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Енисей - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
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