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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Краснодар
Енисей - Краснодар: обзор матча 11 мая 2019
Енисей
11.05.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Краснодар
31'
В. Классон
36'
Ю. Газинский
78'
И. Игнатьев
87'
М. Сулейманов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Краснодар
87'
ГОЛ! 0:4!
М. Сулейманов
Пас отдал
Ш. Каборе
79'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Перейра
78'
ГОЛ! 0:3!
И. Игнатьев
Пас отдал
Ю. Газинский
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Гаджибеков
76'
Желтая карточка
А. Хубулов
75'
71'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
66'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ари
51'
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
А. Хубулов
️️️️
М. Комков
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Газинский
Пас отдал
Вандерсон
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Зотов
12'
Травма
А. Зотов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
94
Олег Данченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
14
Максим Семакин
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Павел Комолов
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-4-1
1
Нестеренко
94
Данченко
3
Гаджибеков
23
Сарр
33
Ятченко
8
Огуде
14
Семакин
10
Комков
21
Зотов
20
Комолов
7
Соболев
4-1-2-1-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
39
Ари
21
Зотов
2
Кичин
2
Кичин
21
Зотов
10
Комков
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Комков
3
Гаджибеков
48
Кутьин
48
Кутьин
3
Гаджибеков
10
Перейра
8
Ольссон
8
Ольссон
10
Перейра
39
Ари
18
Игнатьев
18
Игнатьев
39
Ари
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
Остались в запасе
Енисей
Краснодар
27
Павел Рожков
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
4
Константин Савичев
ПЗ
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
4
Константин Савичев
ПЗ
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Енисей - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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