Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Крылья Советов
Енисей - Крылья Советов: обзор матча 27 августа 2018
Енисей
27.08.2018, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
44'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Крылья Советов
Желтая карточка
Д. Юрченко
89'
Желтая карточка
А. Кутьин
86'
84'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Н. Чичерин
Замена
М. Семакин
️️️️
М. Костюков
80'
65'
Замена
М. Канунников
️️️️
П. Антон
Замена
А. Кутьин
️️️️
Д. Бодул
58'
56'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
П. Яковлев
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Обрадович
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Костюков
Пас отдал
Ф. Огуде
44'
Желтая карточка
Д. Бодул
39'
Желтая карточка
М. Обрадович
34'
34'
Вторая желтая
О. Ланин
31'
Желтая карточка
О. Ланин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
91
Марко Обрадович
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Пол Антон
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Энис Гавазай
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Крылья Советов
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-3-1-2
1
Юрченко
33
Ятченко
20
Дугалич
27
Грицаенко
2
Кичин
21
Зотов
8
Огуде
20
Комолов
77
Костюков
10
Бодул
91
Обрадович
3-3-1-2-1
14
Конюхов
29
Денисов
90
Бурлак
19
Самарджич
4
Чичерин
64
Ланин
2
Полуяхтов
5
Антон
91
Яковлев
11
Чочиев
7
Соболев
77
Костюков
14
Семакин
14
Семакин
77
Костюков
10
Бодул
48
Кутьин
48
Кутьин
10
Бодул
91
Обрадович
11
Саркисов
11
Саркисов
91
Обрадович
91
Яковлев
44
Башкиров
44
Башкиров
91
Яковлев
5
Антон
99
Канунников
99
Канунников
5
Антон
4
Чичерин
12
Корниленко
12
Корниленко
4
Чичерин
Остались в запасе
Енисей
Крылья Советов
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Юрий Нестеренко
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Крылья Советов
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Енисей
Крылья Советов
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
6
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
08:32
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:37
4
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
6
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
08:32
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:35
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:37
4
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
Вчера, 22:10
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+