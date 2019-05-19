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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Динамо
Енисей - Динамо: обзор матча 19 мая 2019
Енисей
19.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
40'
А. Кутьин (П)
87'
А. Кутьин
35'
Жоаозиньо (П)
83'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Динамо
ГОЛ! 2:2!
А. Кутьин
Пас отдал
М. Комков
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Юсупов
Замена
П. Рожков
️️️️
П. Комолов
81'
74'
Замена
В. Грулев
️️️️
Е. Луценко
68'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
О. Данченко
64'
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Соболев
57'
55'
Желтая карточка
Т. Шунич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кутьин
40'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жоаозиньо
Замена
М. Комков
️️️️
Ф. Огуде
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Самба Соу
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
3-5-2
1
Юрченко
33
Ятченко
23
Сарр
27
Грицаенко
6
Торбинский
20
Комолов
14
Семакин
8
Огуде
94
Данченко
7
Соболев
48
Кутьин
4-3-1-2
1
Шунин
34
Козлов
4
Евгеньев
44
Шунич
18
Морозов
55
Теттех
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
48
Луценко
8
Панченко
20
Комолов
27
Рожков
27
Рожков
20
Комолов
7
Соболев
88
Хубулов
88
Хубулов
7
Соболев
8
Огуде
10
Комков
10
Комков
8
Огуде
48
Луценко
27
Грулев
27
Грулев
48
Луценко
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
Остались в запасе
Енисей
Динамо
4
Константин Савичев
ПЗ
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Енисей - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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