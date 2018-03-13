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    «Амкар» просит КДК отменить удаление Огуде

    Пресс-служба «Амкара» сообщает, что клуб сделал официальное обращение к Контрольно-дисциплинарному комитету РФС с просьбой отменить красную карточку Фегора Огуде в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом». Встреча завершилась со счетом 0:2.

    Само заседание КДК РФС пройдет в среду, 14 марта. Напомним, что данную игру обслуживал арбитр Михаил Вилков. Он удалил двух игроков «Амкара», а также назначил два пенальти в ворота пермяков. После игры судья признался, что ошибся в эпизоде с удалением Огуде.

    Источник: ФК «Амкар»

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    13.03.2018 10:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 марта 2018, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Амкар уже в ФНЛ, там это удаление не засчитают.

      -4
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер > Павел Амурский 13 марта 2018, 14:47

      Умник что ли ?

      2
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