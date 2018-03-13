«Амкар» просит КДК отменить удаление Огуде

Пресс-служба «Амкара» сообщает, что клуб сделал официальное обращение к Контрольно-дисциплинарному комитету РФС с просьбой отменить красную карточку Фегора Огуде в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом». Встреча завершилась со счетом 0:2.

Само заседание КДК РФС пройдет в среду, 14 марта. Напомним, что данную игру обслуживал арбитр Михаил Вилков. Он удалил двух игроков «Амкара», а также назначил два пенальти в ворота пермяков. После игры судья признался, что ошибся в эпизоде с удалением Огуде.