Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Занев: «Вилков испугался, что мы сравняем счет в игре с «Арсеналом», и удалил Огуде»

    Защитник пермского «Амкара» Петар Занев прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 21 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2). Нижегородец удалил двух пермяков.

    «Мы разобрали моменты, посмотрели повтор. Мне кажется, что эти решения повлияли на результат матча. Каждый может ошибиться, в том числе и судья. Меня больше возмутило поведения. Арбитр видел, что я фолил за пределами штрафной, а Артем Дзюба упал уже в ней.

    Я сказал об этом боковому судье, потому что он лучше видел этот момент. Мне кажется, что главный арбитр вообще не видел момента. Я ему говорю, что это я фолил, а он говорит, что Михаил Сиваков. Перед вторым таймом я спросил у судьи, был ли пенальти, а он сказал, что «сто процентов».

    Момент с удалением Фегора Огуде? Думаю, что арбитр испугался, что мы можем сравнять счет и решил вмешаться в игру. Огуде играл в мяч, там не было красной карточки. По удалению Дмитрия Белорукова: судья увидел ситуацию так. Но можно было не давать вторую желтую карточку», – сказал болгарин в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Амкар» идет на расстоянии двух очков от зоны прямого вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2018 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 марта 2018, 21:22

      Один из Амкара уже сыпал фразами, Попов,вроде, сейчас второй индивид((

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > acer2003 13 марта 2018, 22:05

      Ая думаю он всё по делу сказал!!!Ну возможно про Белорукова он не прав!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > 13 марта 2018, 22:14

      Вилков испугался, что Амкар сравняет счет??? С какого хрена, он что - тренер Арсенала??? Что за словесный понос ??? Амкар попал под весеннее обострение???? Врач в команде есть???? Медосмотр все пошли, не купили справки???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11