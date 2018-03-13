Занев: «Вилков испугался, что мы сравняем счет в игре с «Арсеналом», и удалил Огуде»

Защитник пермского «Амкара» Петар Занев прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 21 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2). Нижегородец удалил двух пермяков.

«Мы разобрали моменты, посмотрели повтор. Мне кажется, что эти решения повлияли на результат матча. Каждый может ошибиться, в том числе и судья. Меня больше возмутило поведения. Арбитр видел, что я фолил за пределами штрафной, а Артем Дзюба упал уже в ней.

Я сказал об этом боковому судье, потому что он лучше видел этот момент. Мне кажется, что главный арбитр вообще не видел момента. Я ему говорю, что это я фолил, а он говорит, что Михаил Сиваков. Перед вторым таймом я спросил у судьи, был ли пенальти, а он сказал, что «сто процентов».

Момент с удалением Фегора Огуде? Думаю, что арбитр испугался, что мы можем сравнять счет и решил вмешаться в игру. Огуде играл в мяч, там не было красной карточки. По удалению Дмитрия Белорукова: судья увидел ситуацию так. Но можно было не давать вторую желтую карточку», – сказал болгарин в эфире телеканала «Наш футбол».

«Амкар» идет на расстоянии двух очков от зоны прямого вылета.