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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Николай Еремин (Москва), Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Материалы

Амкар-Пермь - Арсенал

09.03.2018, Пятница, 14:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 22 тур Амкар-Пермь - Арсенал Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
26 августа, суббота 15:00 Арсенал 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Арсенал 0:0 Амкар-Пермь
15 тур
26 ноября, суббота 11:30 Амкар-Пермь 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
20 апреля, понедельник 17:00 Амкар-Пермь 0:1 Арсенал
14 тур
23 ноября, воскресенье 16:00 Арсенал 4:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +47

    Gory One 9 марта 2018, 16:31

    Зажимают Амкар. Вытащат Анжи из прямого вылета. Вилков тот еще клоун

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 16:00

    Неужели из-за Зенита давят на Амкар???Это подло!!!

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    Рейтинг: +380

    Гуус 9 марта 2018, 15:46

    что происходит, что за удаления

    0
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    Рейтинг: +165

    ElninoO 9 марта 2018, 15:38

    Считаю что Зенитовский демарш возымел последствия.Амкар теперь,походу,задавят ..

    3
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    Рейтинг: +288

    DePisuares 9 марта 2018, 15:11

    Новосельцев и тут в запасе

    1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 15:00

    Ох,е.бааааать.Артём,с почином тебя!!!!

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks > Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 15:55

    Походу мяч в него попал просто и в ворота отскочил)

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Lev Aleks 9 марта 2018, 16:00

    Нет,гол красивый получился

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y 9 марта 2018, 12:32

    П2

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