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  • Набабкин может пропустить от двух до четырех матчей за нарушение в матче с «Енисеем»

Набабкин может пропустить от двух до четырех матчей за нарушение в матче с «Енисеем»

13 августа 2018, 12:50
7

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может быть отстранен на срок от двух до четырех игр за нарушение на полузащитнике «Енисея» Фегоре Огуде в матче третьего тура РПЛ.

На 50-й минуте встречи футболист московской команды был удален с поля за умышленный удар ногой в бедро хавбека красноярцев.

Согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, подобное нарушение карается дисквалификацией до четырех матчей.

«Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до четырех матчей», – говорится в статье.

Красная карточка Набабкина будет рассмотрена на заседании КДК в ближайшую среду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА Набабкин Кирилл Огуде Фегор
Комментарии (7)
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kara-mba
1534154642
Ну да, если из подтишка покалечить тогда можно, а на хамство в открытую ответить, то нельзя. Зашибись! И теперь соберутся деятели кормящиеся от футбола и будут пердилы думать, два матча пропустить или больше. Да тут и одного за глаза.
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vladimir-7
1534156207
Ф.Огуде нужно было после матча вообще бедро вывернуть, втихаря косит всех подряд и ничего никто не видит.
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OfaZavr
1534173954
будет логично если четыре матча дадут, достаточно агрессивно себя повел.
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belrus21
1534179100
Вроде раньше не был замечен... Покается... Минималку пропишут с испытательным сроком...
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СашкаГуров
1534181906
Сдержаней надо быть((( и так не кому играть
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R015RK
1534225470
Да не нужен он вовсе в ЦСКА, как и ряд других игроков. Нет сейчас в ЦСКА команды, да и от Набабкина никакого усиления. Противно смотреть было игру, один Марио всю команду тянет.
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