Набабкин может пропустить от двух до четырех матчей за нарушение в матче с «Енисеем»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может быть отстранен на срок от двух до четырех игр за нарушение на полузащитнике «Енисея» Фегоре Огуде в матче третьего тура РПЛ.

На 50-й минуте встречи футболист московской команды был удален с поля за умышленный удар ногой в бедро хавбека красноярцев.

Согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, подобное нарушение карается дисквалификацией до четырех матчей.

«Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до четырех матчей», – говорится в статье.

Красная карточка Набабкина будет рассмотрена на заседании КДК в ближайшую среду.