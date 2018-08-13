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    Набабкин может пропустить от двух до четырех матчей за нарушение в матче с «Енисеем»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может быть отстранен на срок от двух до четырех игр за нарушение на полузащитнике «Енисея» Фегоре Огуде в матче третьего тура РПЛ.

    На 50-й минуте встречи футболист московской команды был удален с поля за умышленный удар ногой в бедро хавбека красноярцев.

    Согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, подобное нарушение карается дисквалификацией до четырех матчей.

    «Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до четырех матчей», – говорится в статье.

    Красная карточка Набабкина будет рассмотрена на заседании КДК в ближайшую среду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 12:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +388

      R015RK 14 августа 2018, 08:44

      Да не нужен он вовсе в ЦСКА, как и ряд других игроков. Нет сейчас в ЦСКА команды, да и от Набабкина никакого усиления. Противно смотреть было игру, один Марио всю команду тянет.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 августа 2018, 20:38

      Сдержаней надо быть((( и так не кому играть

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 13 августа 2018, 19:51

      Вроде раньше не был замечен... Покается... Минималку пропишут с испытательным сроком...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:25

      будет логично если четыре матча дадут, достаточно агрессивно себя повел.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 августа 2018, 13:30

      Ф.Огуде нужно было после матча вообще бедро вывернуть, втихаря
      косит всех подряд и ничего никто не видит.

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 13 августа 2018, 13:04

      Ну да, если из подтишка покалечить тогда можно, а на хамство в открытую ответить, то нельзя. Зашибись! И теперь соберутся деятели кормящиеся от футбола и будут пердилы думать, два матча пропустить или больше. Да тут и одного за глаза.

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      Рейтинг: +1819

      gor77 > БуРЖуЙ 13 августа 2018, 13:25

      Огуде получил жёлтую в этой ситуации.

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