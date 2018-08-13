Набабкин может пропустить от двух до четырех матчей за нарушение в матче с «Енисеем»

Да не нужен он вовсе в ЦСКА, как и ряд других игроков. Нет сейчас в ЦСКА команды, да и от Набабкина никакого усиления. Противно смотреть было игру, один Марио всю команду тянет.
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может быть отстранен на срок от двух до четырех игр за нарушение на полузащитнике «Енисея» Фегоре Огуде в матче третьего тура РПЛ.
На 50-й минуте встречи футболист московской команды был удален с поля за умышленный удар ногой в бедро хавбека красноярцев.
Согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, подобное нарушение карается дисквалификацией до четырех матчей.
«Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до четырех матчей», – говорится в статье.
Красная карточка Набабкина будет рассмотрена на заседании КДК в ближайшую среду.