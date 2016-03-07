Гаджиев: «Амкар» может играть лучше, чем в матче с «Анжи»

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после победного матча с «Анжи» в рамках 19-го тура РФПЛ.

«Соперник играл неплохо, вполне прилично, особенно во втором тайме. На нашу игру повлияла ранняя замена: Огуде получил травму и был вынужден покинуть поле. Мы можем играть лучше, нам непросто было сохранить результат.

Что касается Агаларова, то у него есть задатки для того, чтобы стать хорошим профессиональным тренером. У него есть понимание игры, у него правильная постановка взаимоотношений в команде. Плюс умение рисковать, брать на себя инициативу. Это он показал в прошлом году. Тренер должен быть волевым. Отличительные качества Агаларова дадут ему возможность стать хорошим тренером», – сказал Гаджиев.