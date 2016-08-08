Гаджиев: «Огуде – лучший пенальтист «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал незабитый Фегоре Огуде пенальти в матче с «Анжи» (2:0) во 2-м туре РФПЛ

«Огуде на тренировках бьет пенальти лучше всех. Мы не обсуждаем перед игрой, кому бить пенальти, потому что бьем их не так часто. Футболисты сами отрабатывают пенальти на тренировках, ну и Огуде если не самый лучший, то один из лучших в этом компоненте. Вы же знаете, на минувшем Euro-2016 очень большие игроки не забивали одиннадцатиметровые. Поэтому я к этим забитым и незабитым пенальти отношусь, можно сказать, философски. В данном эпизоде, кому бить, решали они сами…

При этом, в ситуации с бьющим многое зависит от того, как складывается игра на поле, соответственно, и решение может быть разным... К мячу подойдет тот, кто на данный момент находится в лучшем состоянии. И еще одно, я замечаю, не первый раз, что на футболистов влияет длительная пауза после назначения пенальти, когда бьют не сразу, а через несколько минут, которые занимают споры с судьей», – заявил Гаджиев.