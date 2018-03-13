Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ККК по просьбе КДК разберет эпизод с удалением Огуде в матче с «Арсеналом»

ККК по просьбе КДК разберет эпизод с удалением Огуде в матче с «Арсеналом»

13 марта 2018, 12:26
5

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет направит в контрольно-квалификационную комиссию просьбу рассмотреть момент с удалением полузащитника «Амкара» Фегора Огуде в матче 22-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2).

«КДК обратится в контрольно-квалификационную комиссию об отмене красной карточки Огуде. Мы отправим запрос и ККК даст заключение. На основе этого заключения КДК будет принимать решение о красной карточке Огуде.

В истории РФПЛ было много случаев, когда КДК отменял красную карточку», – сказал Григорьянц.

Напомним, арбитр встречи «Амкар» – «Арсенал» Михаил Вилков после игры заявил, что показав красную карточку нигерийцу, он допустил ошибку.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал Огуде Фегор Григорьянц Артур
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Manilov
1520933471
Эх..., контрольно-квалификационная комиссия... Я то уж было подумал, что Ку-Клукс-Клан приедет с Огуде разбираться
Ответить
zigbert
1520938443
Скорей всего отменят удаление.
Ответить
alp
1520945939
простите... ку клукс клан????? а зачем ему это надо?
Ответить
OfaZavr
1520955267
ну хоть что-то приятное для Амкара в этой ситуации.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
7
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+