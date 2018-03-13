ККК по просьбе КДК разберет эпизод с удалением Огуде в матче с «Арсеналом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет направит в контрольно-квалификационную комиссию просьбу рассмотреть момент с удалением полузащитника «Амкара» Фегора Огуде в матче 22-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2).

«КДК обратится в контрольно-квалификационную комиссию об отмене красной карточки Огуде. Мы отправим запрос и ККК даст заключение. На основе этого заключения КДК будет принимать решение о красной карточке Огуде.

В истории РФПЛ было много случаев, когда КДК отменял красную карточку», – сказал Григорьянц.

Напомним, арбитр встречи «Амкар» – «Арсенал» Михаил Вилков после игры заявил, что показав красную карточку нигерийцу, он допустил ошибку.