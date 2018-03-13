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    ККК по просьбе КДК разберет эпизод с удалением Огуде в матче с «Арсеналом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет направит в контрольно-квалификационную комиссию просьбу рассмотреть момент с удалением полузащитника «Амкара» Фегора Огуде в матче 22-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2).

    «КДК обратится в контрольно-квалификационную комиссию об отмене красной карточки Огуде. Мы отправим запрос и ККК даст заключение. На основе этого заключения КДК будет принимать решение о красной карточке Огуде.

    В истории РФПЛ было много случаев, когда КДК отменял красную карточку», – сказал Григорьянц.

    Напомним, арбитр встречи «Амкар» – «Арсенал» Михаил Вилков после игры заявил, что показав красную карточку нигерийцу, он допустил ошибку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2018 12:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 18:34

      ну хоть что-то приятное для Амкара в этой ситуации.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 13 марта 2018, 15:58

      простите... ку клукс клан????? а зачем ему это надо?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:54

      Скорей всего отменят удаление.

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 13 марта 2018, 12:31

      Эх..., контрольно-квалификационная комиссия...
      Я то уж было подумал, что Ку-Клукс-Клан приедет с Огуде разбираться

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Manilov 13 марта 2018, 12:54

      Тоже подумал, Ку-клукс-клан по борьбе с КДК, там тоже такие))

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