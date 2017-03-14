Турбин – о фоле Огуде на Дзюбе: «Пенальти не было, после подобного контакта нападающий так упасть не может»

Арбитр Евгений Турбин, обслуживавший поединок 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» (1:0) объяснил, почему на 67-й минуте не был назначен пенальти в моменте с падением форварда петербуржцев Артема Дзюбы в результате контакта с полузащитником пермяков Фегором Огуде.

«На поле я видел небольшой физический контакт Огуде и Дзюбы. На мой взгляд, это не нарушение, и нет пенальти в этой ситуации. Главное, что такой контакт, если он имел место, не приводит к такому падению игрока нападения.

И еще один момент, который связан с фолом Гарсии, где он в безрассудной манере, выставив локоть в борьбе за мяч, атакует игрока. Я ошибся в этом моменте, потому что это нарушение, которое заслуживало желтой карточки. Учитывая те желтые карточки, которые в этом матче уже показал.

Не хотел бы оправдываться за те эпизоды, что случились в матче, я высказываю свое мнение, которое сформировалось в этой непростой для судейства игре», – сказал Турбин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».