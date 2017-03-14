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  • Турбин – о фоле Огуде на Дзюбе: «Пенальти не было, после подобного контакта нападающий так упасть не может»

Турбин – о фоле Огуде на Дзюбе: «Пенальти не было, после подобного контакта нападающий так упасть не может»

14 марта 2017, 23:55
9

Арбитр Евгений Турбин, обслуживавший поединок 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (1:0) объяснил, почему на 67-й минуте не был назначен пенальти в моменте с падением форварда петербуржцев Артема Дзюбы в результате контакта с полузащитником пермяков Фегором Огуде.

«На поле я видел небольшой физический контакт Огуде и Дзюбы. На мой взгляд, это не нарушение, и нет пенальти в этой ситуации. Главное, что такой контакт, если он имел место, не приводит к такому падению игрока нападения.

И еще один момент, который связан с фолом Гарсии, где он в безрассудной манере, выставив локоть в борьбе за мяч, атакует игрока. Я ошибся в этом моменте, потому что это нарушение, которое заслуживало желтой карточки. Учитывая те желтые карточки, которые в этом матче уже показал.

Не хотел бы оправдываться за те эпизоды, что случились в матче, я высказываю свое мнение, которое сформировалось в этой непростой для судейства игре», – сказал Турбин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Дзюба Артем Огуде Фегор Турбин Евгений
Комментарии (9)
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Zenit2312
1489525397
Дзюба может.Маленький щупленький его любой опрокинет! Языком в микрофон он любит попиз..ть ,как только унего на поле ничего не получается!!!
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Nevsky_RU
1489528010
Ну короче как итог - засчитать Зениту технарь 0-3, что бы более не вздумал воду мутить, и на явные судейские ошибочные действия указывать. Впаять дисквалификацию Гарсии, ибо не хуй играть в стиле Рахимича и Вернблума, которые тру игроки, играют чисто, не фолят.... Выдать Спартаку золотые медали, нашить еще пять ромбиков, и смотреть как он влетает 0-10 от краковской Вислы.
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Asbjorn
1489531139
Теперь вечность мусолить будут было не было,как будто в других играх нет ошибок судейских
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Диктор
1489547978
Любой другой форвард конечно не может,но Дзюба может он ведь штатный провокатор.
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Obojaemiy
1489548094
Ну почему же??? никогда не известно как упадет дерево!!! )))
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Мары
1489551853
Как же Дзюба хочет титулов. Не в ту команду дерево перешло.Не в ту.
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Garrincha58
1489559003
Вот вам авторитетное мнение:«Что касается неназначенного пенальти, здесь Дзюба не врёт. «Зенит» должен был получить пенальти. Он хотел пенальти - это правда, но фол был. Огуде бьёт коленом в икру Дзюбе. На такой скорости достаточно любого касания, тем более ноги, и после этого Артём задевает газон, поскольку его сбили с шага. Незасчитанный гол? Если судьи не видят, пересёк ли мяч линию ворот, то для чего они нужны? Они нужны, чтобы не видеть? Судьи решают судьбы людей и команд», - заявил Карпин эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».
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