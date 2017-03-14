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    Турбин – о фоле Огуде на Дзюбе: «Пенальти не было, после подобного контакта нападающий так упасть не может»

    Арбитр Евгений Турбин, обслуживавший поединок 19-го тура РФПЛ «Амкар»«Зенит» (1:0) объяснил, почему на 67-й минуте не был назначен пенальти в моменте с падением форварда петербуржцев Артема Дзюбы в результате контакта с полузащитником пермяков Фегором Огуде.

    «На поле я видел небольшой физический контакт Огуде и Дзюбы. На мой взгляд, это не нарушение, и нет пенальти в этой ситуации. Главное, что такой контакт, если он имел место, не приводит к такому падению игрока нападения.

    И еще один момент, который связан с фолом Гарсии, где он в безрассудной манере, выставив локоть в борьбе за мяч, атакует игрока. Я ошибся в этом моменте, потому что это нарушение, которое заслуживало желтой карточки. Учитывая те желтые карточки, которые в этом матче уже показал.

    Не хотел бы оправдываться за те эпизоды, что случились в матче, я высказываю свое мнение, которое сформировалось в этой непростой для судейства игре», – сказал Турбин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 23:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2017, 09:23

      Вот вам авторитетное мнение:«Что касается неназначенного пенальти, здесь Дзюба не врёт. «Зенит» должен был получить пенальти. Он хотел пенальти - это правда, но фол был. Огуде бьёт коленом в икру Дзюбе. На такой скорости достаточно любого касания, тем более ноги, и после этого Артём задевает газон, поскольку его сбили с шага. Незасчитанный гол? Если судьи не видят, пересёк ли мяч линию ворот, то для чего они нужны? Они нужны, чтобы не видеть? Судьи решают судьбы людей и команд», - заявил Карпин эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

      1
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Garrincha58 15 марта 2017, 19:15

      Вот вы все быстро "переобуватесь" то...Когда Карпин Спартак тренировал, орали, что он всегда ересь несет, отмазывается, заговоры ищет и пр. А теперь смотри-ка - Авторитетное мнение!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 07:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как же Дзюба хочет титулов.
      Не в ту команду дерево перешло.Не в ту.

      -4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 15 марта 2017, 06:21

      Ну почему же??? никогда не известно как упадет дерево!!! )))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 марта 2017, 06:19

      Любой другой форвард конечно не может,но Дзюба может он ведь штатный провокатор.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 марта 2017, 01:38

      Теперь вечность мусолить будут было не было,как будто в других играх нет ошибок судейских

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 15 марта 2017, 00:46

      Ну короче как итог - засчитать Зениту технарь 0-3, что бы более не вздумал воду мутить, и на явные судейские ошибочные действия указывать. Впаять дисквалификацию Гарсии, ибо не хуй играть в стиле Рахимича и Вернблума, которые тру игроки, играют чисто, не фолят....
      Выдать Спартаку золотые медали, нашить еще пять ромбиков, и смотреть как он влетает 0-10 от краковской Вислы.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Nevsky_RU 15 марта 2017, 08:16

      Нелепое оправдание никакой игры Зенита... Судья-мудак полный, это бесспорно, но!!! Спартак здесь точно непричастен, помимо вас по кабинетам ходят только кони!!
      Мы свои хреновые игры знаем, ты лучше свои вспомни!!!!

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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 15 марта 2017, 00:03

      Дзюба может.Маленький щупленький его любой опрокинет! Языком в микрофон он любит попиз..ть ,как только унего на поле ничего не получается!!!

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