Огуде продлил контракт с «Амкаром»

Футбольный клуб «Амкар» и полузащитник Фегор Огуде продлили соглашение на два ближайших сезона.

«Я очень счастлив продолжить карьеру в «Амкаре». Вижу, как меня любят болельщики и руководство клуба, и я хочу отплатить им тем же. Я живу в Перми уже более двух лет и полностью привык к городу. Меня все здесь устраивает, поэтому увидимся в новом сезоне», – прокомментировал подписание соглашения Огуде.

Напомним, что 28-летний футболист находится в расположении «Амкара» с января 2014 года, провел здесь два с половиной сезона. За это время сыграл в 60 матчах чемпионата и Кубка России, забил 4 гола. Игрок национальной сборной Нигерии. До «Амкара» играл за норвежскую «Волеренгу».