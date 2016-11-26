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  • Огуде: «О том, что меня обозвали обезьяной, узнал только после матча»

Огуде: «О том, что меня обозвали обезьяной, узнал только после матча»

26 ноября 2016, 21:19
6

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде заявил, что после матча 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) узнал о расистских оскорблениях в свой адрес со стороны соперника. Отметим, что ранее партнер игрока Секу Конде рассказал о стычке между нигерийцем и Дмитрием Айдовым, в результате чего второй назвал Огуде обезьяной.

– Мы сходились с ним на поле, и он что-то там говорил по-русски. Я не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на почве расизма. Я им верю.

– Поэтому после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?

– Да.

– Теперь вы знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?

– Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.

– Будете писать жалобу в дисциплинарные органы?

– Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал Огуде Фегор
Комментарии (6)
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Cant Stop
1480184685
Пахнет дисквалификацией...........
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yorgenbarenz
1480188270
Не могу взять в толк,почему обижаются из-за брошенного на поле банана,обзывание обезьяной....Надо бы круглый стол организовать.И не о толерантности заклинания там читать,а спросить у негров: Вас почему так коробит сравнение с обезьянами?Вы что-то знаете о себе такое,что белым и не снилось?Почему белые не так болезненно переносят на поле оскорбления типа: Козёл, ишак мудорылый,скотина безрогая,пенёк безмозглый ,падла,урод грёбаный ,петух и прочее ?
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cska-62
1480188529
Ребята! Ну хватить загаживать футбол этой толерастностью! И из мухи делать слона! Вагнер Лав и Секу Олисе когда-то после забитых мячей у углового флага исполняли обезьяний танец в насмешку над теми, кто выкрикивал в их адрес оскорбления! И никуда не кляузничали! И за это им аплодировали трибуны. P.S. Играйте лучше, например, как когда-то это делал Вагнер Лав!
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kvm
1480195830
что меня обозвали обезьяной, узнал только после матча родители что, в детстве ему об этом не сказали?
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BorisoW
1480203368
Бред полный.А если негр русского обезьяной назовёт,это расизм или дарвинизм?
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Cant Stop
1480262384
комменты марсиан кких то.... Черный-обезьяна белый-снежок китаец-гук.... Ляпнул -получит
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