Огуде: «О том, что меня обозвали обезьяной, узнал только после матча»

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде заявил, что после матча 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) узнал о расистских оскорблениях в свой адрес со стороны соперника. Отметим, что ранее партнер игрока Секу Конде рассказал о стычке между нигерийцем и Дмитрием Айдовым, в результате чего второй назвал Огуде обезьяной.

– Мы сходились с ним на поле, и он что-то там говорил по-русски. Я не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на почве расизма. Я им верю.

– Поэтому после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?

– Да.

– Теперь вы знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?

– Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.

– Будете писать жалобу в дисциплинарные органы?

– Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом.