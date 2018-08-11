Набабкин получил красную карточку в матче с «Енисеем»

Сегодня «Енисей» в Тюмени принимает ЦСКА в матче третьего тура РПЛ.

На 50-й минуте москвичи остались в меньшинстве после удаления защитника Кирилла Набабкина. Футболист армейцев получил прямую красную карточку за удар шипами в колено полузащитника красноярцев Фегора Огуде.

К началу второго тайма ЦСКА нанес по воротам «Енисея» лишь один удар, не попав в створ.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.