Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Набабкин получил красную карточку в матче с «Енисеем»

    Сегодня «Енисей» в Тюмени принимает ЦСКА в матче третьего тура РПЛ.

    На 50-й минуте москвичи остались в меньшинстве после удаления защитника Кирилла Набабкина. Футболист армейцев получил прямую красную карточку за удар шипами в колено полузащитника красноярцев Фегора Огуде.

    К началу второго тайма ЦСКА нанес по воротам «Енисея» лишь один удар, не попав в створ.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2018 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38

      beer68 12 августа 2018, 10:23

      "не нанес по воротам «Енисея» лишь один удар, не попав в створ" - Вы когда будете читать, что пишите?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 12 августа 2018, 09:32

      В дубль этого зазнайку, пусть с небес спустится. А если честно, то он вообще не нужен ЦСКА. Жора такой же стал вечно косячит. А Набабкин пусть мячи подаёт, на поле он не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 августа 2018, 08:01

      Не сдержал Кирюха нервы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 12 августа 2018, 05:31

      Лучше Гордюшенко выпускать, чем этого доходягу, подвел команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 20:03

      За такие удаления в клубе как правило штрафуют игроков. Проблем и так хватает по игре и составу, так ещё и такие закидоны...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 19:59

      За дело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      vavanze 11 августа 2018, 19:30

      Возомнил о себе...урод.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 11 августа 2018, 18:42

      был защитник экстра класса, стал полузащитнк экстра класса ( с Антон Чейз! Чувак с ютуба если что!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2018, 18:36

      Именно косячат ветераны! Щенников теперь Набабкин!,,,,,,,,,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 11 августа 2018, 18:24

      Галимов, ты куда смотрел, ведь рядом был - не было пенальти? Да и второй гол был чистый у Енисея.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Leon_ARS 12 августа 2018, 06:54

      у локо чистый не засчитали в игре с уфой эдер когда еще забьет а тут отменяют судейство у нас всегда хромает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11