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Судьи
Главный судья:
Евгений Галимов (Екатеринбург)
Материалы

Енисей - ЦСКА

11.08.2018, Суббота, 16:30 мск Тюмень, стадион Геолог Трансляция: Матч ТВ, Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Енисей - ЦСКА
Россия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
21 сентября, среда 15:00 Енисей 2:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

3 июля, воскресенье 12:00 ЦСКА 2:2 Енисей
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
17 апреля, среда 20:00 ЦСКА 3:0 Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 12 августа 2018, 08:58

    судью на мыло!!! енисей наиграл на победу!!!

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    Рейтинг: +57

    Jdkwjx58 11 августа 2018, 18:26

    У наших 77 номер-Ахметов Лизать-беспонтовая чурка нерусская

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    Рейтинг: +380

    Гуус > Jdkwjx58 11 августа 2018, 19:47

    ну так посмотри его стату за рубин.

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    Рейтинг: +3204

    RotBerg 11 августа 2018, 18:26

    Судья слил красноярцев

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    Рейтинг: +6871

    Антибиотик 11 августа 2018, 18:16

    Кто-то злорадствует, кто-то желает победы армейцам. Скажу так, сейчас на данном этапе результат не важен, команда полностью перестраивается. Желаю быстрее пройти этот путь становления и выйти на свой уровень.

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    Рейтинг: +211

    GSKA1974 11 августа 2018, 17:46

    ПОЗОР!!! Какая на х......ЛЧ

    1
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 11 августа 2018, 17:18

    Увы ЦСКА стал уровня ФНЛ! Ни одного удара!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 11 августа 2018, 16:33

    Искусственней газон идет 2018 год!

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    Рейтинг: +453

    тёска 11 августа 2018, 15:56

    После такой ротации с составом скорее всего закончат сезон в зоне стыковых матчей или вылета,Енисей команда сиграная дрюкнет лошадок

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    Рейтинг: +105

    Forever CSKA 11 августа 2018, 13:55

    Надеюсь на победу. Удачи ЦСКА

    2
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    Рейтинг: +385

    VOLK83 11 августа 2018, 12:37

    Победа Енисея 3-1!

    -1
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