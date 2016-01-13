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    «Амкар» предоставил Огуде бессрочный отпуск

    Полузащитник «Амкар» Фегор Огуде получил бессрочный отпуск после того, как его супруга была отпущена похитителями домой.

    «Фегор вчера вышел на связь с клубом и подтвердил, что его жена отпущена домой. Пока ему предоставлен бессрочный отпуск в связи со случившимся. Огуде находится не в лучшем моральном состоянии, как и его супруга, поэтому мы дали отдохнуть ему несколько дней и прийти в себя. Позже станет известно, когда Фегор присоединится к команде на сборе в ОАЭ, пока же такой информации нет. Думаю, что Фегор вылетит на сбор прямым рейсом из Нигерии», – сказал пресс-атташе Дмитрий Енцов.

    Источник: Р-Спорт

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    13.01.2016 17:08
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1452697615
    Бессрочный отпуск? Ахахахаха! В царской армии так называлось увольнение в запас.
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    ologreds
    1694996425
    numo454668
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