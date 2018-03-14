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    КДК отменил красную карточку игрока «Амкара» Огуде

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о некоторых решениях по матчу «Амкара» с «Арсеналом» (2:0) в 22-м туре чемпионата России. В частности, была отменена красная карточка игрока пермяков Фегора Огуде.

    «По матчу «Амкар» – «Арсенал»: мы получили письмо от «Амкара» об отмене двух красных карточек – Огуде прямая и две желтые карточки Белорукову, которые стали красной. КДК обратился в ККК с просьбой оценить эпизод, этого требует дисциплинарный регламент. Сегодня нам пришло заключение контрольно-квалификационной комиссии, которая определила, что арбитр Вилков принял ошибочное решение, удалив с поля Огуде на 76-й минуте. Получив это заключение, КДК принял решение исправить ошибку арбитра и отменить красную карточку Огуде.

    Что касается двух желтых карточек Белорукова, то согласно регламенту два предупреждения несут за собой дисквалификацию. Желтые карточки КДК не отменяет, а значит дисквалификация на следующую игру у Белорукова остается», — сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 16:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 марта 2018, 21:57

      Очки не вернешь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 20:46

      Хоть что то положительное мы увидели в работе КДК.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 14 марта 2018, 19:31

      сами закопали, сами откопали. жаль Амкар это всё кабинетные игры...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 14 марта 2018, 19:01

      Наконец-то, адекватно..дожили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 марта 2018, 18:04

      А липовый пеналь на Дэюбе? Амкару от отмены карточки легче? Вилков "сломал" игру! Здесь нужно о переигровке ставить вопрос!

      4
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      Рейтинг: +393

      victosha > Serjoga 14 марта 2018, 18:24

      Да однозначно! По совокупности правонарушений в одном матче Вилков уже преступник. Его судить, а изгаженный им матч переигрывать, и не на нейтральном поле, а как положено.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > victosha 14 марта 2018, 22:00

      В программе Свисток его отмазывали полчаса. Старался Бутенка и ведущий с лошадиной харей. Пришли к выводу, что так получилось из-за внутреннего психологического состояния Вилка капусты, которое спровоцировало невнимательность. Хотя, почему-то, в одну сторону. Посудит пару матчей в ФНЛ, и опять за труды праведные на благо РФС.

      1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 14 марта 2018, 17:42

      Хммм, т.е. могут все же? )) Только видимо очень избирательно

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 марта 2018, 17:17

      Отлично!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 марта 2018, 16:55

      хорошая новость для амкара

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 14 марта 2018, 16:47

      Ну хоть что то могут делать правильно.

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