КДК отменил красную карточку игрока «Амкара» Огуде

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о некоторых решениях по матчу «Амкара» с «Арсеналом» (2:0) в 22-м туре чемпионата России. В частности, была отменена красная карточка игрока пермяков Фегора Огуде.

«По матчу «Амкар» – «Арсенал»: мы получили письмо от «Амкара» об отмене двух красных карточек – Огуде прямая и две желтые карточки Белорукову, которые стали красной. КДК обратился в ККК с просьбой оценить эпизод, этого требует дисциплинарный регламент. Сегодня нам пришло заключение контрольно-квалификационной комиссии, которая определила, что арбитр Вилков принял ошибочное решение, удалив с поля Огуде на 76-й минуте. Получив это заключение, КДК принял решение исправить ошибку арбитра и отменить красную карточку Огуде.

Что касается двух желтых карточек Белорукова, то согласно регламенту два предупреждения несут за собой дисквалификацию. Желтые карточки КДК не отменяет, а значит дисквалификация на следующую игру у Белорукова остается», — сказал Григорьянц.