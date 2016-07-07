Огуде занимался с молодежным составом «Амкара» вместо отдыха в выходной

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде после тренировочного сбора команды в Перми работал с молодежным составом красно-черных, хотя игрокам первой команды было представлено несколько дней отдыха.

– Как ты оказался на тренировке вместе с «молодежкой»?

– Я был в Перми. Мне позвонили, предложили поработать с молодежным составом, тем более что дублеры проводят тренировки дома, и я решил, почему бы и нет? Работа в команде это всегда лучше, чем занятия индивидуально.

Эти несколько дней помогли мне прибавить в наборе формы. Конечно, это немного другой уровень, разница ощущается, но я старался выкладываться на все сто... Молодые футболисты только набираются футбольных навыков, чувствуется, что многое еще не получается, но я уверен, что ребята смогут вырасти в неплохих игроков. Они готовы перенимать опыт. К тому же я не старался играть с ними, например, в «двусторонках» в полсилы, им, думаю было не просто со мной.