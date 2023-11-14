Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026, в федерации опасаются побега игроков

ФИФА и Конфедерация африканского футбола подтвердили, что Эритрейская национальная футбольная федерация приняла решение отказаться от участия сборной страны в отборе на чемпионат мира-2026.

Таким образом, в отборочной группе E сыграет пять команд: Марокко, Замбия, Конго, Танзания и Нигер.

Все матчи с участием сборной Эритреи были отменены, остальное расписание остается неизменным.

По данным источников The Guardian, футболисты в течение трех месяцев готовились к участию в отборе. Им сообщили об отказе от выступлений в конце октября.

По словам нескольких источников, близких к команде, основная причина отказа состоит в желании помешать футболистам воспользоваться зарубежными матчами сборной, чтобы сбежать и попросить политического убежища от режима президента Эритреи Исайяса Афеверки, который обязывает многих пожизненно служить в армии.