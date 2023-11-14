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    • Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026, в федерации опасаются побега игроков

    Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026, в федерации опасаются побега игроков

    ФИФА и Конфедерация африканского футбола подтвердили, что Эритрейская национальная футбольная федерация приняла решение отказаться от участия сборной страны в отборе на чемпионат мира-2026.

    • Таким образом, в отборочной группе E сыграет пять команд: Марокко, Замбия, Конго, Танзания и Нигер.
    • Все матчи с участием сборной Эритреи были отменены, остальное расписание остается неизменным.

    По данным источников The Guardian, футболисты в течение трех месяцев готовились к участию в отборе. Им сообщили об отказе от выступлений в конце октября.

    По словам нескольких источников, близких к команде, основная причина отказа состоит в желании помешать футболистам воспользоваться зарубежными матчами сборной, чтобы сбежать и попросить политического убежища от режима президента Эритреи Исайяса Афеверки, который обязывает многих пожизненно служить в армии.

    • Сборная Эритреи не провела ни одного матча с января 2020 года, когда встречалась в товарищеском поединке с Суданом.
    • Из-за отсутствия игр на протяжении 48 месяцев команда была исключена из рейтинга ФИФА.
    • Последний официальный матч Эритрея провела в сентябре 2019 года – это была отборочная встреча на ЧМ-2022.
    • Все домашние игры эритрейцы проводили на нейтральных полях из-за отсутствия в стране стадиона, отвечающего требованиям Конфедерации африканского футбола.

    Источник: The Guardian

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    14.11.2023 07:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 15:35

      Ничего страшного теперь можно сыграть с Россией.

      0
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 14 ноября, 11:44

      Честно говоря, не знал, что в этой Эритреи такие законы. Вот уж и вправду 21 век.

      0
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 14 ноября, 08:14

      Что-то подобное у нас уже было. Во времена "железного занавеса". Бежали на "загнивающий" запад спортсмены, артисты. От хорошей жизни не бегут.

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