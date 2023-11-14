Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026, в федерации опасаются побега игроков

ФИФА и Конфедерация африканского футбола подтвердили, что Эритрейская национальная футбольная федерация приняла решение отказаться от участия сборной страны в отборе на чемпионат мира-2026.
- Таким образом, в отборочной группе E сыграет пять команд: Марокко, Замбия, Конго, Танзания и Нигер.
- Все матчи с участием сборной Эритреи были отменены, остальное расписание остается неизменным.
По данным источников The Guardian, футболисты в течение трех месяцев готовились к участию в отборе. Им сообщили об отказе от выступлений в конце октября.
По словам нескольких источников, близких к команде, основная причина отказа состоит в желании помешать футболистам воспользоваться зарубежными матчами сборной, чтобы сбежать и попросить политического убежища от режима президента Эритреи Исайяса Афеверки, который обязывает многих пожизненно служить в армии.
- Сборная Эритреи не провела ни одного матча с января 2020 года, когда встречалась в товарищеском поединке с Суданом.
- Из-за отсутствия игр на протяжении 48 месяцев команда была исключена из рейтинга ФИФА.
- Последний официальный матч Эритрея провела в сентябре 2019 года – это была отборочная встреча на ЧМ-2022.
- Все домашние игры эритрейцы проводили на нейтральных полях из-за отсутствия в стране стадиона, отвечающего требованиям Конфедерации африканского футбола.
Источник: The Guardian